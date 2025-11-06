6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirman un nuevo feriado para el lunes 10 de noviembre: quiénes tendrán fin de semana largo

Dos municipios celebrarán sus aniversarios con descanso obligatorio para el sector público. La medida coincide con el Día de la Tradición en el calendario nacional.

Por
La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.

  • El lunes 10 de noviembre de 2025 será día no laborable en los partidos bonaerenses de General San Martín y Bordenave.
  • Ambos distritos conmemoran sus aniversarios fundacionales, generando un fin de semana largo del 8 al 10 de noviembre.
  • El asueto coincide con el Día de la Tradición, fecha nacional dedicada al poeta José Hernández y al patrimonio gaucho.
  • El descanso alcanza al sector público provincial y municipal, mientras que el ámbito privado podrá adherirse de forma optativa.

El calendario de noviembre 2025 incorporará un asueto local el lunes 10 del mes que beneficiará específicamente a dos jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires. Los partidos de General San Martín y la localidad de Bordenave disfrutarán de un fin de semana extendido de tres días consecutivos debido a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

Confirman feriado bancario el jueves 6 de noviembre.
Te puede interesar:

Confirman que habrá feriado bancario este jueves 6 de noviembre: qué trámites se pueden hacer

Esta fecha coincide además con el Día de la Tradición en el calendario nacional, jornada que honra el nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro. Aunque esta efeméride no constituye un feriado nacional, la coincidencia con los asuetos locales en estas jurisdicciones bonaerenses genera un contexto cultural propicio para celebraciones que integran tanto las tradiciones fundacionales municipales como el reconocimiento al patrimonio gaucho y folklórico argentino.

La implementación de este día no laborable responde al sistema descentralizado de conmemoraciones que caracteriza la estructura administrativa provincial, donde cada municipio ejerce autonomía para establecer asuetos vinculados a fechas importantes de su historia institucional.

Estación Bordenave

Por qué es feriado el lunes 10 de noviembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

El asueto del lunes 10 de noviembre corresponde exclusivamente a la conmemoración de los aniversarios fundacionales del partido de General San Martín y la localidad de Bordenave, ambas jurisdicciones ubicadas en territorio bonaerense. Estas celebraciones marcan los hitos históricos que establecieron las bases institucionales, administrativas y territoriales de estas comunidades, constituyendo referencias identitarias fundamentales que merecen reconocimiento oficial mediante la suspensión de actividades laborales.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre, generando un período de descanso de tres días consecutivos. Este esquema ofrece a los vecinos de estos municipios la posibilidad de participar plenamente en las celebraciones conmemorativas programadas durante todo el fin de semana, o alternativamente, aprovechar el puente para realizar viajes cortos.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en General San Martín y Bordenave tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones.

General San Martín

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en estas jurisdicciones podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades.

Las celebraciones durante el fin de semana previo incluirán programaciones especiales el sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Las actividades típicamente comprenden ceremonias cívicas con participación de autoridades locales, actos protocolares en espacios públicos emblemáticos, desfiles conmemorativos, presentaciones artísticas y culturales, eventos religiosos, ferias gastronómicas con productos regionales y propuestas recreativas diseñadas para toda la familia.

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Informate sobre los feriados del mes de noviembre 2025

Nuevo fin de semana largo: por qué será feriado el viernes 7 de noviembre en 2025

Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año

Última parte del año: estos son los feriados y los fines de semana largos que quedan en noviembre y diciembre en 2025

Toda la información sobre los Feriados trasladables

¿Se traslada? Qué sucede con el feriado del 20 de noviembre en 2025

Quedan varios Feriados en el 2025; uno de ellos será en noviembre

¿Qué se celebra? Por qué será feriado el lunes 24 de noviembre en 2025

Noviembre contará con varios Feriados y días no laborables

Confirmado: este día no laborable se suma a los feriados de noviembre 2025

Cada jurisdicción ejerce su facultad para establecer días especiales vinculados a celebraciones fundacionales o patronales de relevancia histórica.

Será feriado el lunes 3 de noviembre y generará un fin de semana largo en 2025: a qué se debe

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 7 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 16 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 20 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 35 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 37 minutos