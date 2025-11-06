Confirman un nuevo feriado para el lunes 10 de noviembre: quiénes tendrán fin de semana largo

Dos municipios celebrarán sus aniversarios con descanso obligatorio para el sector público. La medida coincide con el Día de la Tradición en el calendario nacional.

El calendario de noviembre 2025 incorporará un asueto local el lunes 10 del mes que beneficiará específicamente a dos jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires. Los partidos de General San Martín y la localidad de Bordenave disfrutarán de un fin de semana extendido de tres días consecutivos debido a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

Esta fecha coincide además con el Día de la Tradición en el calendario nacional, jornada que honra el nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro. Aunque esta efeméride no constituye un feriado nacional, la coincidencia con los asuetos locales en estas jurisdicciones bonaerenses genera un contexto cultural propicio para celebraciones que integran tanto las tradiciones fundacionales municipales como el reconocimiento al patrimonio gaucho y folklórico argentino.

La implementación de este día no laborable responde al sistema descentralizado de conmemoraciones que caracteriza la estructura administrativa provincial, donde cada municipio ejerce autonomía para establecer asuetos vinculados a fechas importantes de su historia institucional.

El asueto del lunes 10 de noviembre corresponde exclusivamente a la conmemoración de los aniversarios fundacionales del partido de General San Martín y la localidad de Bordenave, ambas jurisdicciones ubicadas en territorio bonaerense. Estas celebraciones marcan los hitos históricos que establecieron las bases institucionales, administrativas y territoriales de estas comunidades, constituyendo referencias identitarias fundamentales que merecen reconocimiento oficial mediante la suspensión de actividades laborales.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre , generando un período de descanso de tres días consecutivos. Este esquema ofrece a los vecinos de estos municipios la posibilidad de participar plenamente en las celebraciones conmemorativas programadas durante todo el fin de semana, o alternativamente, aprovechar el puente para realizar viajes cortos.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en General San Martín y Bordenave tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en estas jurisdicciones podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades.

Las celebraciones durante el fin de semana previo incluirán programaciones especiales el sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Las actividades típicamente comprenden ceremonias cívicas con participación de autoridades locales, actos protocolares en espacios públicos emblemáticos, desfiles conmemorativos, presentaciones artísticas y culturales, eventos religiosos, ferias gastronómicas con productos regionales y propuestas recreativas diseñadas para toda la familia.

