A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 El argentino, con la butaca asegurada en Alpine para el año que viene, largará desde el puesto 18° en el icónico autódromo de Interlagos de San Pablo.







El argentino largará 18°, mientras que su compañero, Gasly, 9° Alpine

Ya con el asiento asegurado para el 2026, Franco Colapinto correrá este domingo la 21° fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, donde durante todo el fin de semana fue de mayor a menor, y luego de la accidentada carrera sprint, largará 18°.

El argentino finalizó 16° en la primera práctica libre y completó su mejor registro en 1:11.160, a 1.185 segundos del líder Lando Norris (1:09.975). Sin embargo, durante la clasificación de la carrera Sprint, tuvo un fuerte accidente, al igual que Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto, y debió abandonar a poco del inicio.

Afortunadamente, los mecánicos del equipo francés lograron arreglar el monoplaza en tiempo record, y el piloto número 43 pudo salir a girar en la clasificación: lamentablemente quedó eliminado en la Q1, por lo que deberá largar en el 18° lugar en Interlagos.

Colapinto Realidad diferente es la que le tocó a su compañero, Pierre Gasly, quien tuvo una mejor actuación sobre todo de la mismas que dejaron los últimos fines de semana: en la carrera sprint, el francés logró sumar y este domingo, largará octavo.

Por su parte, en la disputa del campeonato, Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, quien tuvo una actuación perfecta durante todo el fin de semana, y saldrá desde la primera línea junto a Kimi Antonelli (Mercedes), ya en la segunda línea estará Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Pisatri (McLaren), que dejó pasar puntos para la lucha del título del Campeonato de Pilotos.