A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El argentino largará 18°, mientras que su compañero, Gasly, 9°
Alpine
Ya con el asiento asegurado para el 2026, Franco Colapinto correrá este domingo la 21° fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, donde durante todo el fin de semana fue de mayor a menor, y luego de la accidentada carrera sprint, largará 18°.
El argentino finalizó 16° en la primera práctica libre y completó su mejor registro en 1:11.160, a 1.185 segundos del líder Lando Norris (1:09.975). Sin embargo, durante la clasificación de la carrera Sprint, tuvo un fuerte accidente, al igual que Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto, y debió abandonar a poco del inicio.
Afortunadamente, los mecánicos del equipo francés lograron arreglar el monoplaza en tiempo record, y el piloto número 43 pudo salir a girar en la clasificación: lamentablemente quedó eliminado en la Q1, por lo que deberá largar en el 18° lugar en Interlagos.
Realidad diferente es la que le tocó a su compañero, Pierre Gasly, quien tuvo una mejor actuación sobre todo de la mismas que dejaron los últimos fines de semana: en la carrera sprint, el francés logró sumar y este domingo, largará octavo.
Por su parte, en la disputa del campeonato, Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, quien tuvo una actuación perfecta durante todo el fin de semana, y saldrá desde la primera línea junto a Kimi Antonelli (Mercedes), ya en la segunda línea estará Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Pisatri (McLaren), que dejó pasar puntos para la lucha del título del Campeonato de Pilotos.
Lo más llamativo fue la actuación de Max Verstappen, que se mostró molesto por un error en su Red Bull y terminó 16°, en un contexto donde la lucha por el título. De igual modo, no sería la primera vez que el actual campeón del mundo largue en el fondo de la parrilla y finalice en las primera posiciones.
Fórmula 1: a qué hora es y cómo ver en vivo el Gran Premio de Brasil