Vuelve el calor, pero también las lluvias: hay alerta por tormentas en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones pueden dejar acumulados de hasta 60 milímetros y habrá ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora. Cuándo llega la inestabilidad a la Ciudad de Buenos Aires.

Por
Este domingo

Este domingo, las tormentas se concentran en el oeste del país.

NA/Mariano Sánchez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para cinco provincias que este domingo registrarán tormentas localmente fuertes y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, en el inicio de una semana en la que la inestabilidad recorrerá varias zonas del país.

La Conferencia de las Partes llega por primera vez a la Amazonía.
Comienza la cumbre climática COP30 en Brasil: todo lo que tenés que saber

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la jornada comienza con cielo algo nublado y una mínima de 12°, pero las temperaturas se recuperarán hasta llegar a una máxima de 26°. Esta tendencia de mañanas frescas y tardes agradables se mantendrá durante los próximos días.

En cuanto a las precipitaciones, este domingo se concentrarán en el oeste de país: Neuquén, casi todo Mendoza y la mitad oeste de Río Negro se encuentran bajo alerta por tormentas que dejarán entre 10 y 30 milímetros. En el oeste de La Pampa, sin embargo, se esperan acumulados de hasta 60 mm.

Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Este sistema de baja presión comenzará a avanzar lentamente hacia el este del país y, a partir del martes, también entrará un frente frío desde la Patagonia, lo que generará lluvias de distinta intensidad en el centro y norte del país. Los chaparrones llegarían a CABA el martes por la tarde.

Mientras tanto, este domingo también rige una alerta amarilla para Tierra del Fuego y las Islas Malvinas por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 09-11-25
  • La Pampa: Chical Co y Puelén.
  • Mendoza: Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, General Alvear, zona baja de San Rafael y zona baja de Malargüe.
  • Neuquén: toda la provincia.
  • Río Negro: Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo y General Roca.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 09-11-25
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Islas Malvinas.
