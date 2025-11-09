La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo" Mientras Marcelo Gallardo decidió no brindar declaraciones post partido, el colombiano dejó expuesto el clima tenso que atraviesa un River sin conducción ni respuestas. Por







La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

River sufrió una dura derrota en la superclásico que dejó expuesta la crisis deportiva que atraviesa el millonario. La caída ante Boca en la Bombonera dejó al descubierto el desconcierto interno de un plantel que ya no encuentra rumbo.

Marcelo Gallardo decidió no brindar declaraciones post partido. Entre el silencio general, la palabra más resonante fue la de Juan Fernando Quintero. El colombiano, uno de los pocos que dio la cara tras el 0-2, protagonizó un tenso cruce con un periodista que le había insinuado falta de compromiso con el entrenador.

“Es tu percepción. Me parece que no eres profesional”, lanzó, visiblemente molesto. Luego agregó: “Jamás le haría la cama a un técnico. Y los otros menos”. Su réplica fue más que una defensa personal: fue el síntoma de un vestuario a la defensiva, golpeado por los resultados y sin conducción visible.

Gallardo, en tanto, volvió a refugiarse en el silencio, un gesto que se repite con cada tropiezo. El capitán Franco Armani también el único que intentó mantener la calma ante la prensa, pero el mensaje general fue de frustración y agotamiento.

“Nosotros no estamos a la altura”, admitió Quintero antes de retirarse, intentando bajar el tono. Pero su descargo ya había dejado en evidencia un cuadro preocupante: un River sin respuestas dentro del campo, sin liderazgo fuera de él, y con una interna que empieza a mostrar grietas cada vez más visibles.