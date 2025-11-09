Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025

- Feriados nacionales inamovibles: Siempre se celebran en la misma fecha, como Navidad y la Inmaculada Concepción de María.
- Feriados trasladables: Se mueven para generar fines de semana largos, como el Día de la Soberanía Nacional.
- Feriados con fines turísticos: Incentivan viajes y escapadas dentro de la provincia, como el 21 de noviembre.
- Feriados locales: Algunos partidos celebran aniversarios fundacionales o fiestas patronales que afectan la organización de actividades municipales y escolares.
Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso que impactan tanto en la vida laboral como en el turismo. Conocer los dias libres permite planificar viajes, actividades familiares y eventos culturales. ¿Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires?