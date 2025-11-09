9 de noviembre de 2025 Inicio
Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025

Conocé todos los días no laborables que habrá en los partidos de la provincia de Buenos Aires durante este mes.

Por
Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso

  • Feriados nacionales inamovibles: Siempre se celebran en la misma fecha, como Navidad y la Inmaculada Concepción de María.
  • Feriados trasladables: Se mueven para generar fines de semana largos, como el Día de la Soberanía Nacional.
  • Feriados con fines turísticos: Incentivan viajes y escapadas dentro de la provincia, como el 21 de noviembre.
  • Feriados locales: Algunos partidos celebran aniversarios fundacionales o fiestas patronales que afectan la organización de actividades municipales y escolares.

Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso que impactan tanto en la vida laboral como en el turismo. Conocer los dias libres permite planificar viajes, actividades familiares y eventos culturales. ¿Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires?

Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.
Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Aunque la mayoría de los días de asueto nacionales son iguales en toda la provincia, algunas zonas y localidades celebran fechas propias, como aniversarios fundacionales o fiestas patronales, que generan días no laborables locales. Esto influye en la organización de escuelas, oficinas municipales y actividades culturales.

Estas alternativas fomentan el movimiento turístico y suelen ser aprovechados por familias y viajeros para disfrutar de la provincia de Buenos Aires y otras regiones.

Qué feriados habrá en los partidos de la Provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

  • TORNQUIST: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • CAPITÁN SARMIENTO: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • BOLÍVAR: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • BERAZATEGUI: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • TAPALQUÉ: 07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • 25 DE MAYO: 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • GENERAL SAN MARTÍN: 10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION
  • SALLIQUELÓ: 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MONTE: 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LA PLATA: 19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MAGDALENA (MARGDALENA): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • GENERAL PUEYRREDÓN: 22 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
  • OLAVARRÍA: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • PRESIDENTE PERÓN: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

