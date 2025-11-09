Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025 Conocé todos los días no laborables que habrá en los partidos de la provincia de Buenos Aires durante este mes. Por







Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso Pexels

Feriados nacionales inamovibles: Siempre se celebran en la misma fecha, como Navidad y la Inmaculada Concepción de María.

Feriados trasladables: Se mueven para generar fines de semana largos, como el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos: Incentivan viajes y escapadas dentro de la provincia, como el 21 de noviembre.

Feriados locales: Algunos partidos celebran aniversarios fundacionales o fiestas patronales que afectan la organización de actividades municipales y escolares. Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso que impactan tanto en la vida laboral como en el turismo. Conocer los dias libres permite planificar viajes, actividades familiares y eventos culturales. ¿Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires?

Aunque la mayoría de los días de asueto nacionales son iguales en toda la provincia, algunas zonas y localidades celebran fechas propias, como aniversarios fundacionales o fiestas patronales, que generan días no laborables locales. Esto influye en la organización de escuelas, oficinas municipales y actividades culturales.

Estas alternativas fomentan el movimiento turístico y suelen ser aprovechados por familias y viajeros para disfrutar de la provincia de Buenos Aires y otras regiones.

feriado Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025. Pixabay Qué feriados habrá en los partidos de la Provincia de Buenos Aires en noviembre 2025 TORNQUIST: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL CAPITÁN SARMIENTO: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL

04 DE NOVIEMBRE PATRONAL BOLÍVAR: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL

04 DE NOVIEMBRE PATRONAL BERAZATEGUI: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL TAPALQUÉ: 07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL 25 DE MAYO: 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL

08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL GENERAL SAN MARTÍN: 10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION

10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION SALLIQUELÓ: 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL MONTE: 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL LA PLATA: 19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL MAGDALENA (MARGDALENA): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL GENERAL PUEYRREDÓN: 22 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

22 DE NOVIEMBRE* PATRONAL OLAVARRÍA: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL PRESIDENTE PERÓN: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL

28 DE NOVIEMBRE PATRONAL SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto