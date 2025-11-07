7 de noviembre de 2025 Inicio
Confirman que será feriado el jueves 13 de noviembre en 2025: a qué se debe

La confirmación invita a planificar escapadas, actividades familiares o momentos de relax antes del cierre de 2025.

Los Feriados a mitad de semana durante este mes

  • El jueves 13 de noviembre se decretó feriado local en dos sitios de GBA, con motivo de sus aniversarios fundacionales.
  • La medida afectará principalmente al sector público, cuyos empleados municipales tendrán el día libre, aunque el sector privado podrá adherirse con autorización del empleador.
  • Las celebraciones incluirán actos oficiales, eventos culturales y actividades comunitarias para conmemorar la historia de ambas localidades bonaerenses.
  • Este nuevo feriado se suma a las jornadas no laborables de noviembre, ampliando las oportunidades de descanso y turismo en el calendario nacional.

Noviembre continúa sumando días de descanso en el calendario nacional, y ahora se confirmó un nuevo feriado que modificará la rutina de millones de personas. Cada anuncio de este tipo de feriados genera expectativa, especialmente en un mes con varias jornadas no laborables que ofrecen oportunidades para viajar o simplemente descansar.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.
Confirman un nuevo feriado para el lunes 10 de noviembre: quiénes tendrán fin de semana largo

La fecha elegida será un jueves, lo que podría abrir la posibilidad de un fin de semana extendido para quienes logren organizarse y tomarse un día adicional. La medida se enmarca dentro del esquema de Feriados establecidos para promover el turismo interno y conmemorar fechas relevantes del país.

Cómo es el feriado del jueves 13 de noviembre en 2025

feriado
Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

El próximo jueves 13 de noviembre será un día especial para dos comunidades bonaerenses que celebrarán su historia y tradición. La medida impactará principalmente en el funcionamiento de las dependencias públicas, ya que los empleados municipales tendrán el día libre. Sin embargo, el sector privado también podría sumarse al descanso si así lo autoriza cada empleador.

Tanto el partido de Salliqueló como la localidad de Arribeños, en el partido de General Arenales, conmemorarán sus aniversarios fundacionales, motivo por el cual se decretó jornada no laborable en ambas zonas. Las celebraciones incluirán actos oficiales, actividades culturales y espacios de encuentro para los vecinos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
