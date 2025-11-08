8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Estos días suelen tener un impacto significativo en el turismo y la economía local, ya que muchas personas aprovechan para viajar.

Por
Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Pexels
  • Noviembre de 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Los feriados del mes generan expectativa.
  • La difusión del calendario de feriados despierta consultas sobre cómo se organizarán los servicios, la actividad comercial y el transporte.
  • El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.
  • El feriado que caerá el viernes 21/11, al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.

Noviembre de 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Los feriados del mes generan expectativa, ya que influyen en la organización de actividades, viajes y tiempo libre de familias y trabajadores. Cada año, la confirmación de los días no laborables permite a la población anticipar escapadas, eventos y reuniones sociales.

Los Feriados a mitad de semana durante este mes
Te puede interesar:

Confirman que será feriado el jueves 13 de noviembre en 2025: a qué se debe

La difusión del calendario de feriados despierta consultas sobre cómo se organizarán los servicios, la actividad comercial y el transporte. Por eso, conocer cuáles son los días de descanso se vuelve un dato relevante para la planificación mensual de hogares, empresas y organismos públicos.

Qué feriados tiene Buenos Aires en noviembre 2025

Partidos

  • TORNQUIST: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • CAPITÁN SARMIENTO: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • BOLÍVAR: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • BERAZATEGUI: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • TAPALQUÉ: 07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • 25 DE MAYO: 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • GENERAL SAN MARTÍN: 10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION
  • SALLIQUELÓ: 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MONTE: 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LA PLATA: 19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MAGDALENA (MARGDALENA): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • GENERAL PUEYRREDÓN: 22 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
  • OLAVARRÍA: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • PRESIDENTE PERÓN: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

Localidades

  • FLORENTINO AMEGHINO (FLORENTINO AMEGHINO): 01 DE NOVEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LOS TOLDOS (GENERAL VIAMONTE): 02 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • ESPARTILLAR (SAAVEDRA): 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • BORDENAVE (PUÁN): 10 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • CASBAS (GUAMINÍ): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • ROBERTS (LINCOLN): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • STROEDER (PATAGONES): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LEANDRO NICÉFORO ALEM (LEANDRO NICÉFORO ALEM): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • COLONIA SAN MARTÍN DE TOURS (SAAVEDRA): 11 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • ARRIBEÑOS (GENERAL ARENALES): 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • HENDERSON (HIPÓLITO YRIGOYEN): 16 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • ARROYO DULCE (SALTO): 16 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
  • FERRÉ (GENERAL ARENALES): 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • PORVENIR (FLORENTINO AMEGHINO): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • PEDRO LURO (VILLARINO): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • ARBOLEDAS (DAIREAUX): 24 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • DENNEHY (NUEVE DE JULIO): 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • EL PROVINCIAL (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL
  • FRENCH (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LAS TOSCAS (LINCOLN): 29 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MIRAMAR (GENERAL ALVARADO): 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
  • BERMÚDEZ (LINCOLN): 30 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Feriados trasladables

El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.

Feriados con fines turísticos

Este feriado caerá el viernes 21/11 y al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.

Confirman un nuevo feriado para el lunes 10 de noviembre: quiénes tendrán fin de semana largo

Confirman feriado bancario el jueves 6 de noviembre.

Confirman que habrá feriado bancario este jueves 6 de noviembre: qué trámites se pueden hacer

Informate sobre los feriados del mes de noviembre 2025

Nuevo fin de semana largo: por qué será feriado el viernes 7 de noviembre en 2025

Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año

Última parte del año: estos son los feriados y los fines de semana largos que quedan en noviembre y diciembre en 2025

Toda la información sobre los Feriados trasladables

¿Se traslada? Qué sucede con el feriado del 20 de noviembre en 2025

Quedan varios Feriados en el 2025; uno de ellos será en noviembre

¿Qué se celebra? Por qué será feriado el lunes 24 de noviembre en 2025

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Hace 10 minutos
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Hace 25 minutos
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  

Computadoras, cámaras y más: cuál es el remate de ARCA que llama la atención para noviembre 2025

Hace 36 minutos
Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Hace 47 minutos
Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Hace 51 minutos