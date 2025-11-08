Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

- Noviembre de 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Los feriados del mes generan expectativa.
- La difusión del calendario de feriados despierta consultas sobre cómo se organizarán los servicios, la actividad comercial y el transporte.
- El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.
- El feriado que caerá el viernes 21/11, al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.
Noviembre de 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Los feriados del mes generan expectativa, ya que influyen en la organización de actividades, viajes y tiempo libre de familias y trabajadores. Cada año, la confirmación de los días no laborables permite a la población anticipar escapadas, eventos y reuniones sociales.
La difusión del calendario de feriados despierta consultas sobre cómo se organizarán los servicios, la actividad comercial y el transporte. Por eso, conocer cuáles son los días de descanso se vuelve un dato relevante para la planificación mensual de hogares, empresas y organismos públicos.
Qué feriados tiene Buenos Aires en noviembre 2025
Partidos
- TORNQUIST: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- CAPITÁN SARMIENTO: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
- BOLÍVAR: 04 DE NOVIEMBRE PATRONAL
- BERAZATEGUI: 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- TAPALQUÉ: 07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- 25 DE MAYO: 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- GENERAL SAN MARTÍN: 10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION
- SALLIQUELÓ: 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- MONTE: 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- LA PLATA: 19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- MAGDALENA (MARGDALENA): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- GENERAL PUEYRREDÓN: 22 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
- OLAVARRÍA: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- PRESIDENTE PERÓN: 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL
- SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
Localidades
- FLORENTINO AMEGHINO (FLORENTINO AMEGHINO): 01 DE NOVEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- LOS TOLDOS (GENERAL VIAMONTE): 02 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- ESPARTILLAR (SAAVEDRA): 08 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- BORDENAVE (PUÁN): 10 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- CASBAS (GUAMINÍ): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- ROBERTS (LINCOLN): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- STROEDER (PATAGONES): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- LEANDRO NICÉFORO ALEM (LEANDRO NICÉFORO ALEM): 11 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- COLONIA SAN MARTÍN DE TOURS (SAAVEDRA): 11 DE NOVIEMBRE PATRONAL
- ARRIBEÑOS (GENERAL ARENALES): 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- HENDERSON (HIPÓLITO YRIGOYEN): 16 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- ARROYO DULCE (SALTO): 16 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
- FERRÉ (GENERAL ARENALES): 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- PORVENIR (FLORENTINO AMEGHINO): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- PEDRO LURO (VILLARINO): 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- ARBOLEDAS (DAIREAUX): 24 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- DENNEHY (NUEVE DE JULIO): 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- EL PROVINCIAL (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL
- FRENCH (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- LAS TOSCAS (LINCOLN): 29 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
- MIRAMAR (GENERAL ALVARADO): 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
- BERMÚDEZ (LINCOLN): 30 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.
Feriados trasladables
El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.
Feriados con fines turísticos
Este feriado caerá el viernes 21/11 y al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.