Confirman que habrá feriado bancario este jueves 6 de noviembre: qué trámites se pueden hacer

A diferencia de los feriados nacionales, esta fecha no se traslada ni genera fin de semana largo, ya que aplica únicamente al sector financiero. El resto de las actividades laborales y comerciales se desarrollarán con normalidad.

Confirman feriado bancario el jueves 6 de noviembre : las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por el Día del Bancario, una jornada con carácter de día libre para los empleados del sector financiero. ¿Qué trámites se pueden hacer y por qué se celebra?

Esta fecha es una jornada clave para el ámbito bancario argentino, que reconoce la labor de miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento el sistema bancario nacional. Aunque el público no podrá realizar trámites presenciales, la jornada recuerda la importancia histórica del gremio y sus conquistas laborales.

Aunque no habrá atención presencial, los canales digitales y cajeros automáticos seguirán habilitados para realizar operaciones.

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria , el sindicato que representa a los trabajadores del sector. La entidad fue creada en 1924 y, desde entonces, esta fecha tiene carácter de feriado nacional para todos los empleados bancarios, según lo establece el artículo 50 del convenio colectivo.

El origen del día también recuerda las primeras huelgas de empleados de bancos en el país , como la realizada en 1919 en el Banco Provincia, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que marcó el inicio de la organización sindical del sector.

Qué servicios funcionarán durante el feriado

Durante el feriado bancario del 6 de noviembre no habrá atención al público en sucursales, tanto de entidades públicas como privadas. Sin embargo, los usuarios podrán operar de forma remota o digital:

Servicios activos

Homebanking y apps móviles (pagos, transferencias, consultas y recargas).

Cajeros automáticos en todo el país.

Extracciones con tarjeta de débito en supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales.

Servicios suspendidos

Atención presencial en sucursales.

Trámites con firma en ventanilla.

Compensación de cheques o pagos con vencimiento el 6 de noviembre (se liquidarán el siguiente día hábil).

Aunque los bancos no atenderán al público, las operaciones digitales no se verán interrumpidas. Los usuarios podrán realizar pagos, depósitos, transferencias y recargas desde sus plataformas habituales.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se acreditarán el viernes 7, el próximo día hábil. Por eso, se recomienda planificar con anticipación los pagos o transferencias importantes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Además del feriado bancario, el calendario oficial del Gobierno nacional marca los siguientes feriados inamovibles y trasladables para el cierre de 2025:

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Viernes 26 de diciembre: feriado con fines turísticos (fin de semana largo de Navidad).

Feriados con fines turísticos