La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Está basada en una novela de Sarah Pinborough que mezcla romance, intriga y elementos paranormales.

 Esta serie

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie británica que se está quedando con la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos cargados de misterio y giros inesperados. La plataforma ofrece Detrás de sus ojos, una producción de 2021 con apenas seis episodios de 50 minutos cada uno, basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, que mezcla romance, intriga y elementos paranormales en una narrativa que atrapa desde el primer momento. Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.

Detrás de sus ojo está sprotagonizada por Simona Brown, Eve Hewson y Tom Bateman, presenta a una madre soltera cuya vida da un giro radical al involucrarse en un complicado triángulo amoroso con su nuevo jefe y la enigmática esposa de este. Con una producción que captura la esencia del thriller británico contemporáneo, la miniserie ofrece atmósferas tensas y asfixiantes que mantienen al espectador maquinando teorías mientras navega por un mundo de manipulaciones perversas y secretos oscuros que amenazan con explotar en cualquier momento.

detras de sus ojos

Netflix: sinopsis de Detrás de sus ojos

Detrás de sus ojos se centra en Louise, una madre soltera cuya vida experimenta un cambio drástico cuando inicia una aventura amorosa con David, su nuevo jefe en el trabajo. La situación se complica cuando descubre que David está casado con Adele, una mujer enigmática y aparentemente frágil que no tardará en hacerse cada vez más presente en su círculo social.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma rápidamente en una amistad secreta entre ambas mujeres, creando un triángulo amoroso que se enrarece de manera constante y siembra la duda sobre si están siendo víctimas de un retorcido juego psicológico.

A medida que la trama avanza, Louise se adentra profundamente en un mundo de manipulaciones perversas donde nada es lo que parece. El matrimonio de David y Adele esconde numerosos esqueletos en el armario, secretos perturbadores que gradualmente salen a la luz mientras la protagonista queda atrapada en una red de mentiras, traiciones y eventos paranormales que desafían toda lógica.

La miniserie explora en profundidad la psicología de sus personajes, construyendo una atmósfera opresiva donde las lealtades se cuestionan constantemente y cada revelación lleva a un lugar más oscuro, terminando en un desenlace que redefine completamente todo lo visto anteriormente.

detras de sus ojos

Tráiler de Detrás de sus ojos

Embed - DETRÁS DE SUS OJOS (Trailer español)

Reparto de Detrás de sus ojos

  • Simona Brown como Louise
  • Eve Hewson como Adele
  • Tom Bateman como David
  • Robert Aramayo
