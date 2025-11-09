IR A
Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

Una fascinante producción estadounidense se lanzó a esta popular plataforma de streaming en el mes de noviembre 2025 y es furor.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han crecido enormemente en los últimos meses de 2025.

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web en el mes de noviembre. A tan solo pocos días de su estreno ya está en el top ten, es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Young Sheldon, la serie que llegó a Netflix

El Joven Sheldon es un spin-off de la comedia The Big Bang Theory que se centra en el personaje de Sheldon Copper cuando era adolescente a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Un periodo formativo donde desarrollará su talento como niño prodigio para las ciencias en en la ciudad de Medford, en el Estado de Texas.

Pero crecer en ese contexto no será sencillo para el joven Cooper. Deberá encontrar la manera de que su brillantez no se interponga con su capacidad de encajar en un mundo de gente, incluyendo su propia familia, que se ven espantados por su intelecto y su ineptitud social. Un mundo dominado por la devoción a la religión y al fútbol americano, conceptos muy alejados para aquello en lo que cree Sheldon.

Tráiler de Young Sheldon

Reparto de Young Sheldon

  • Lance Barber como George Cooper
  • Iain Armitage como Sheldon Cooper
  • Zoe Perry como Mary Cooper
  • Annie Potts como Meemaw
  • Montana Jordan como Georgie Cooper
  • Jim Parsons como Sheldon Cooper
  • Raegan Revord como Missy Cooper
  • Matt Hobby como Pastor Jeff Difford
