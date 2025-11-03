3 de noviembre de 2025 Inicio
Última parte del año: estos son los feriados y los fines de semana largos que quedan en noviembre y diciembre en 2025

Cerrá 2025 con tiempo libre: fechas clave para descansar o viajar.

Por
Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año

Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año

El 2025 se acerca a su cierre, pero todavía quedan varias oportunidades para descansar, viajar o planificar escapadas. Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año.

Toda la información sobre los Feriados trasladables
A medida que el calendario entra en su tramo final, los argentinos aún podrán disfrutar de cuatro fechas clave antes del verano. Además de los días no laborables, el gobierno puede decretar “puentes turísticos” para aumentar los fines de semana largos, ideales para planificar viajes internos o actividades recreativas.

Es importante destacar que los feriados trasladables y los fines de semana turísticos no solo promueven el descanso, sino que también impulsan el turismo interno. Este último tramo del periodo anual representa la última oportunidad para realizar escapadas cortas antes del verano 2026.

mujer en la cama

Qué feriados quedan en noviembre y diciembre en 2025

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible en todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Son aquellos cuya fecha no se cambia y se celebran en el día establecido por ley.

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre – Navidad.

Feriados trasladables

Los últimos dos fines de semana largos del 2025 serán ideales para escapadas o actividades recreativas:

  • Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: cuatro días consecutivos gracias al feriado turístico y al traslado del Día de la Soberanía Nacional.
  • Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: tres días por el Día de la Inmaculada Concepción de María, justo antes de las celebraciones de fin de año.

Feriados con fines turísticos

  • Día de la Soberanía Nacional – Lunes 24 de noviembre (traslado).
