Última parte del año: estos son los feriados y los fines de semana largos que quedan en noviembre y diciembre en 2025

El 2025 se acerca a su cierre, pero todavía quedan varias oportunidades para descansar, viajar o planificar escapadas. Conocé qué feriados quedan en el calendario y cómo se conformarán los últimos fines de semana largos del año.
Cerrá 2025 con tiempo libre: fechas clave para descansar o viajar.
A medida que el calendario entra en su tramo final, los argentinos aún podrán disfrutar de cuatro fechas clave antes del verano. Además de los días no laborables, el gobierno puede decretar “puentes turísticos” para aumentar los fines de semana largos, ideales para planificar viajes internos o actividades recreativas.
Es importante destacar que los feriados trasladables y los fines de semana turísticos no solo promueven el descanso, sino que también impulsan el turismo interno. Este último tramo del periodo anual representa la última oportunidad para realizar escapadas cortas antes del verano 2026.
Son aquellos cuya fecha no se cambia y se celebran en el día establecido por ley.
Los últimos dos fines de semana largos del 2025 serán ideales para escapadas o actividades recreativas: