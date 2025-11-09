IR A
El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

La exintegrante de Bandana compartió un tierno momento con sus allegados luego de que su madre denunciara su desaparición y terminara con la detención de su expareja, Leandro García Gómez.

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros

Después de varias semanas del escándalo con su expareja y la denuncia de desaparición por parte de su madre, Lourdes Fernández se reencontró con su familia y no dudó en dejarlo plasmado en sus redes sociales.

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.
Todo comenzó cuando Mabel, denunció públicamente que la cantante estaba desaparecida y presuntamente secuestrada por su pareja, Leandro Esteban García Gómez, quien contaba con antecedentes de violencia de género hacia la integrante de Bandana.

En medio de varios entredichos, finalmente, limaron asperezas y este fin de semana se dio el reencuentro de la artista con varios integrantes de su familia.

De esta manera, y compartiendo el momento con sus seguidores, Lourdes se mostró entre abrazos, confesiones y risas: compartió un lindo momento con su mamá y con el resto de su familia, entre los que se encontraban su hermana, Ana, y sus abuelos.

Más allá que no hizo ningún comentario, la artista subió en su cuenta de Instagram varias fotos y lo acompañó con tres corazones rojos.

En medio de esta inyección anímica, Lourdes se prepara para volver a los escenarios con Bandana, el grupo que la llevó al estrellato que será el próximo 23 de noviembre en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta creada por DJ Tommy Muñoz.

Lourdes Fernández será querellante en la denuncia contra su expareja

Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, se convertirá en querellante en la causa judicial que investiga a su expareja, Leandro García Gómez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y violencia de género. La decisión representa un cambio de postura, ya que hasta el momento la artista no había querido declarar en su contra.

El juez Diego Slupski dictó el procesamiento con prisión preventiva de García Gómez. En su resolución, el magistrado consideró que Fernández se encontraba bajo una situación de sometimiento y que su vínculo con el acusado estuvo marcado por la manipulación y el control psicológico.

Yamil Castro Bianchi, abogado de Lourdes, explicó en diálogo con C5N que el giro en la actitud de su representada se dio tras un encuentro breve pero decisivo. “Cuando ella declaró fue en un momento de crisis. Bastó con tener una charla con ella durante diez minutos para que decida ser querellante”, señaló. “Estamos redactando el escrito para formalizar la denuncia. Me deja tranquilo porque ahora ella se puede posicionar desde otro lugar”, agregó.

