Despiden a María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo despidió en redes sociales a María Assof de Domínguez, integrante histórica de Madres de Plaza de Mayo, y un símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia de Mendoza. Tenía 95 años.
La asociación de Derechos Humanos confirmó su muerte y recordó la búsqueda incasable de su hijo, Walter Domínguez, tras el secuestro en Godoy Cruz, junto a su nuera, Gladys Castro, el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz. La mujer cursaba un embarazo de 6 meses.
Desde Abuelas enviaron su acompañamiento a Claudia y a toda su familia en este momento de dolor: " ¡Hasta siempre, María Assof de Domínguez! Histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, buscó incansablemente a su hijo Walter, a su nuera Gladys y al bebé que esperaban. En 2015 pudo abrazar a su nieta Claudia".
A pesar de la persecución de las madres en plena dictadura argentina, Domínguez nunca dejó de marchar alrededor de la Plaza San Martín, en la capital mendocina. El 27 de agosto de 2015 recibió el llamado de Estela de Carlotto y le dio la noticia de la restitución de su nieta, Claudia Domínguez Castro. La joven continúa el legado de su abuela como referente de Derechos Humanos en la provincia, mientras Walter y Gladys siguen desaparecidos.