Despiden a María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo La militante tenía una trayectoria incansable en la lucha por los Derechos Humanos. Buscó durante décadas a su hijo Walter Domínguez, a su nuera Gladys Castro y al bebé que esperaban. En 2015 logró reencontrarse con su nieta restituida, Claudia. Tenía 95 años. Por Agregar C5N en









María era la madre de Walter Hernán Domínguez, quien fue secuestrado y desaparecido el 9 de diciembre de 1977. Redes sociales

Abuelas de Plaza de Mayo despidió en redes sociales a María Assof de Domínguez, integrante histórica de Madres de Plaza de Mayo, y un símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia de Mendoza. Tenía 95 años.

La asociación de Derechos Humanos confirmó su muerte y recordó la búsqueda incasable de su hijo, Walter Domínguez, tras el secuestro en Godoy Cruz, junto a su nuera, Gladys Castro, el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz. La mujer cursaba un embarazo de 6 meses.

Desde Abuelas enviaron su acompañamiento a Claudia y a toda su familia en este momento de dolor: " ¡Hasta siempre, María Assof de Domínguez! Histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, buscó incansablemente a su hijo Walter, a su nuera Gladys y al bebé que esperaban. En 2015 pudo abrazar a su nieta Claudia".