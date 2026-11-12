Quién es Melisa Moyano, la modelo argentina que tuvo un grave accidente en México y pide ayuda para volver al país

La mendocina de 40 años se desmayó, convulsionó y a raíz del golpe sufrió una fractura múltiple de cadera. Además, en los estudios que le realizaron encontraron tumores. Ahora, su familia inició una campaña solidaria para reunir los fondos que permitan trasladarla a la Argentina.

La modelo Melisa Moyano sufrió un duro accidente en México por un episodio de salud inesperado: se desmayó, sufrió una convulsión y a raíz de ello, tuvo una grave fractura de cadera. Ahora necesita ayuda para regresar a la Argentina y poder continuar su tratamiento.

La mendocina de 40 años vive en suelo azteca desde 2021 , pero su carrera en el mundo artístico comenzó desde los 18, donde supo construir una carrera con participaciones en campañas comerciales, desfiles y producciones fotográficas.

Después de terminar el colegio, estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajó en agencias de publicidad, donde formó parte de diferentes equipos creativos. También se desempeñó como edecán, una actividad en la que representa a distintas marcas durante eventos.

En plena pandemia, volvió a conectarse con la pintura, una de sus pasiones de chica, y decidió apostar a un proyector propio. “Desde chica siempre me encantó crear: dibujaba, pintaba, diseñaba ropa para mis muñecas o cocinaba platillos con barro. Podía pasar horas en ese mundo, y era feliz”, supo expresar en un posteo.

Pero en busca de nuevas oportunidades decidió mudarse a la Ciudad de México , donde continuó con su carrera de modelaje y proyectos personales, pero una rara situación le cambió la vida.

El problema de salud que atraviesa Melisa Moyano

El 4 de noviembre, la modelo estaba por salir de su departamento para encontrarse con su pareja y mientras esperaba el ascensor comenzó a sentirse mal, se desmayó y sufrió una convulsión que provocó una caída de extrema gravedad.

Sus propios vecinos fueron los que la encontraron tirada en el suelo, pero al intentar comunicarse con ella notaron que estaba ida. “Nunca había tenido un episodio así. Soy una persona sana, entreno, me alimento bien y siempre fui muy activa”, reconoció en diálogo con TN.

El golpe en la cadera hizo que requiera de una intervención quirúrgica, pero los estudios realizados para preparar la operación no dieron un buen diagnóstico: encontraron tumores en la zona de la cadera, lesiones en la columna y una formación sospechosa en uno de los pulmones.

Si bien la posibilidad de una enfermedad oncológica está bajo evaluación, aún se necesita una biopsia para confirmar el diagnóstico y determinar el origen de las lesiones. Actualmente se encuentra acompañada de su madre mientras sus amigos y familiares organizaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para afrontar los gastos médicos y conseguir su traslado a la Argentina.

Cómo es la campaña de solidaridad para que Melisa Moyano pueda volver a Argentina

Los costos de la operación son elevados: tiene un presupuesto cercano a los 30.000 dólares, mientras que la cuenta de internación ya ronda los 16.000 dólares.

Pero lamentablemente no se tiene que tener en cuenta solo ese gasto sino también los montos del traslado aéreo ya que, por la gravedad de la fractura, Melisa no puede viajar en un vuelo comercial y necesita un avión sanitario que le permita permanecer acostada y recibir asistencia médica durante todo el trayecto, por lo que l presupuesto para ese traslado es de aproximadamente 90.000 dólares.

Por eso, en una plataforma para recaudar dinero contaron la historia y solicitan una ayuda solidaria. “Somos la familia y los amigos de Melisa Moyano, Meli para quienes la queremos. Es modelo y trabaja como edecán, en promociones, actuación y publicidad. Un trabajo que hace de pie, en movimiento y con esa sonrisa que contagia a todos los que la conocen”, describieron.

“Cualquier aporte suma, por pequeño que sea. Y si no podés donar, compartir esta campaña también nos ayuda muchísimo. ¡Gracias por estar!”, agradecieron.