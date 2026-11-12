Alejandro Fantino no perdonó y liquidó a Gastón Gaudio por su desafortunada frase El conductor cuestionó con dureza los recientes dichos del extenista durante una entrevista y reavivó un viejo enfrentamiento público. Agregar C5N en









El conductor salió al cruce contra el extenista tras unas llamativas declaraciones.

El conductor Alejandro Fantino salió a repudiar con extrema dureza los dichos de Gastón Gaudio. La controversia tuvo su origen en una reciente entrevista brindada por el extenista a Juan Pablo Varsky, espacio donde confesó su afición por retratar a personas en situación de calle durante sus viajes por el exterior con la frase: "Le sacaba fotos a los homeless en el mundo. En Túnez tengo una que te volvés loco".

Durante la conversación mantenida con el cronista Oliver Quiroz para la pantalla de América TV, el periodista recordó que sus diferencias con el campeón de Roland Garros tienen antecedentes vinculados a episodios pasados. En ese marco, trajo a colación el trágico fallecimiento de un joven ocurrido en un complejo invernal ligado empresarialmente al exdeportista, explicando: "A veces uno toma este tipo de declaraciones y por ahí yo tengo una referencia e historia de varios capítulos cuando hice referencias a lo que ocurrió en un centro de esquí donde tenía participación, con la muerte de un muchacho".

Lejos de esquivar la confrontación o matizar el tono de su descargo, el animador justificó la necesidad de poner el foco sobre este tipo de expresiones para generar conciencia en la audiencia argentina. Al analizar el rol de los medios frente a testimonios tan polémicos, sostuvo con firmeza: "Cuando encontrás una declaración así y podés utilizarla para poder marcar lo perverso de una declaración así, cobra sentido nuestro laburo". Asimismo, redobló la apuesta sin filtros al calificar el episodio de manera tajante: la calificó como una manifestación "brutal", "burda" y "perversa", remarcando la importancia de visibilizar estas conductas.

El eje central de su enojo apuntó directamente a la frivolidad con la que el exdeportista describió sus capturas fotográficas y a la total falta de empatía hacia quienes padecen la marginalidad extrema. Con visible fastidio, cuestionó la banalización de la pobreza al sentenciar: "No podés poner el adjetivo de ‘están bárbaras’, ‘tremendas’, que podés conseguir en tomar algo llamativo de alguien que vive en la calle, que no tiene un baño para ir, y más en un lugar de extrema pobreza como los que ha recorrido jugando al tenis".

Para concluir su descargo televisivo, el presentador puso la lupa sobre la actitud gestual del extenista al relatar la anécdota, señalando que la risa durante el relato agravó todavía más el contenido de sus palabras. Si bien admitió que su reacción puede parecer intensa para algunos espectadores, defendió su derecho a instalar la discusión en la agenda pública: "Hay un disfrute cuando se ríe. Está bueno decirlo y que se abra un debate. Por ahí soy exagerado en marcar una cosa así".

El cruce entre Alejandro Fantino y Gastón Gaudio en 2020 La tensión previa entre ambos protagonistas se remonta al 2 de septiembre de 2020, fecha en la que Alejandro Fantino arremetió duramente contra Gastón Gaudio durante una emisión del ciclo televisivo Fantino a la tarde, transmitido por la pantalla de América TV. Aquel fuerte descargo tuvo como detonante el trágico fallecimiento de Carlos Agustín Crupi, un hombre de 39 años que perdió la vida tras ser sorprendido por una avalancha mientras practicaba snowboard en las inmediaciones de Bariloche, dentro del exclusivo complejo Baguales, un emprendimiento invernal estrechamente ligado al extenista argentino. El hecho adquirió una gravedad institucional aún mayor debido a que ocurrió en pleno auge de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus en todo el territorio nacional. En aquel momento, la entonces ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, ratificó oficialmente que el predio de montaña carecía de autorización vigente para funcionar porque el turismo se encontraba estrictamente prohibido, convirtiendo esta irregularidad administrativa en el eje central de los cuestionamientos lanzados desde el estudio de televisión. Con visible indignación frente a las cámaras, el periodista apuntó directamente contra la circulación del exdeportista durante el aislamiento obligatorio y advirtió sobre las severas implicancias legales que enfrentaría por el funcionamiento clandestino del lugar. Sin guardarse nada, le envió un mensaje fulminante al aire: "¡Qué quilombo tenés, Gaudio! ¡Qué quilombo tenés, hermano!", remarcando además que el empresario debería rendir cuentas ante la Justicia para esclarecer las responsabilidades detrás de la tragedia.