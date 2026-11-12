12 de noviembre de 2026 Inicio
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Después de la visita del papa León XIV, comienzan a desarmar los escenarios en Palermo y Luján

Los trabajos sobre avenida Del Libertador vuelven a generar complicaciones en el tránsito debido a las reducciones en los carriles en la zona del Monumento a los Españoles. ¿Hasta cuándo durarán los cortes?

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Comienzan los trabajos de desarmado en la Ciudad.

Comienzan los trabajos de desarmado en la Ciudad.

Luego de la visita del papa León XIV compuesta cuatro jornadas frenéticas que incluyeron misas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, comenzaron los operativos para desarmar los escenarios.

El Monumento de los Españoles en Palermo.
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En la Ciudad, los trabajos iniciaron muy temprano por la mañana sobre Av. Del Libertador, generando algunas demoras al tránsito considerando la reducción de los carriles sentido hacia el centro. Se trata del mismo operativo de armado: las interrupciones se dan casi desde el puente sobre Juan B. Justo hasta Olleros por presencia de maquinaria y personal, pantallas, baños químicos y demás.

Según un informe del Gobierno de la Ciudad, por el momento no se puede girar a Plaza Italia, por lo que están interrumpidas también las salidas hacia Av. Sarmiento y Figueroa Alcorta (solo giro hacia el Centro). A las 14 abre Sarmiento desde Colombia hacia Libertador: los cortes son específicamente en las calles transversales.

Otro de los perímetros que se liberó fue el de la Nunciatura en Recoleta, donde estuvo alojado el Santo Padre durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires.

El mismo procedimiento se llevó adelante en la ciudad de Luján, después de haber recibido 2.5 millones de personas para la masiva misa de despedida del Papa en Argentina. Hay gran cantidad de personal desarmando los dos escenarios, tanto el principal como el secundario, donde estuvo ubicado el coro.

Hasta cuándo durarán los cortes en Palermo y Luján

A diferencia de lo ocurrido durante el armado, se estima que en las próximas horas los escenarios ya estarán desarmados y el tránsito se reestablecerá de manera normal en ambas locaciones.

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