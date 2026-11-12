IR A
IR A

"Era único": conmoción por la muerte de un comediante reconocido a nivel mundial

El actor murió a los 62 años, según confirmaron personas de su entorno. Alcanzó la popularidad con series y fue despedido por colegas y amigos en las redes sociales.

Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

Imagen generada con IA

Anthony Clark, actor y comediante estadounidense, murió a los 62 años, según confirmaron personas de su entorno. Fue protagonista de las series Boston Common y Sí, mi vida, y alcanzó enorme popularidad a comienzos de los años 2000.

La periodista dejó a su pareja tras siete años de noviazgo. 
Te puede interesar:

Impacto en la TV: una de las periodistas más famosas confirmó su separación en vivo tras 7 años de relación

La noticia la dio su amigo Mike O'Malley en las redes sociales. El actor compartió fotos de ambos durante el rodaje de Sí, mi vida y lo recordó con cariño. "Era único, uno de esos comediantes que se ríe contigo de lo absurdo de sus historias y observaciones", expresó.

O'Malley también contó cómo lo conoció. "Era un tipo divertidísimo. Cuando mi esposa Lisa y yo salíamos a mediados de los 90, Anthony ya era famoso en Boston y llenaba sus espectáculos de comedia con regularidad", escribió. Según el medio Deadline, Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

Las muestras de afecto se multiplicaron entre colegas y seguidores. Nick Swardson, su mejor amigo de toda la vida, le dedicó un mensaje en Instagram junto a una foto antigua. "Pasé momentos increíbles con este tipo. Risas sin parar. Espero que ahora esté en paz. Descansa en paz, Tony", escribió. Barry Katz, su representante, destacó que su alegría y su amor eran contagiosos y que "el mundo también" lo va a extrañar.

Quién era Anthony Clark

Anthony Clark nació en Virginia, Estados Unidos, y se dio a conocer durante sus años de estudiante en el Emerson College de Boston. Su talento para el humor lo llevó a destacarse en el circuito de comedia de esa ciudad, donde convocaba público con regularidad antes de alcanzar el reconocimiento nacional.

A principios de los 90 hizo distintas apariciones como invitado en televisión. Su primer papel protagónico llegó con Boston Common, una comedia emitida entre 1996 y 1997. Después encabezó Soul Man, entre 1997 y 1998, y participó en películas como Murder She Purred: A Mrs. Murphy Mystery y Killing Cinderella.

Su mayor éxito llegó en el año 2000, cuando fue elegido para interpretar a Greg en Sí, mi vida, conocida originalmente como Yes, Dear. La comedia seguía a Greg y a su esposa Kim, que debían adaptarse a una convivencia complicada cuando la hermana de ella y su marido se mudaron a la casa de huéspedes. Las diferencias de personalidad y los conflictos cotidianos fueron los ingredientes de una producción que tuvo gran repercusión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.

Sin vueltas: la drástica decisión que tomó el El Trece ante la ausencia de Mirtha Legrand

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

Es bailarina, se separó hace 7 meses del padre de su hijo y está buscando pareja: "Está lleno de princesos"

El actor fue visto ante las camaras en Brasil.

Reapareció Juan Darthés en Brasil tras ser condenado: lo grabaron mientras hacía esto

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

Santiago Abascal con Jordi Wild.

Vox suspendió la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild tras acusar a La Revuelta de censura

El hecho ocurrió en Cafè didees, el magazine matinal de la televisión española. 

Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

últimas noticias

El conductor salió al cruce contra el extenista tras unas llamativas declaraciones.

Alejandro Fantino no perdonó y liquidó a Gastón Gaudio por su desafortunada frase

Hace 8 minutos
El Papa León XIV, con los colores albicelestes en Luján.

La explicación sensible detrás del posteo del papa León XIV sobre la Argentina que fue borrado

Hace 31 minutos
Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas.

El abogado del terrorista italiano explicó que se fugó porque "decidió que su libertad estaba por encima de su salud"

Hace 34 minutos
play

La emoción de un exrecluso de Devoto que le leyó una carta al Papa: "Fue como un abrazo"

Hace 35 minutos
Fuerte tiroteo en la Casa Blanca.

Tiroteo a metros de la Casa Blanca: hay un muerto y al menos cuatro heridos

Hace 41 minutos