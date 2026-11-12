"Era único": conmoción por la muerte de un comediante reconocido a nivel mundial El actor murió a los 62 años, según confirmaron personas de su entorno. Alcanzó la popularidad con series y fue despedido por colegas y amigos en las redes sociales. Agregar C5N en









Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía. Imagen generada con IA

Anthony Clark, actor y comediante estadounidense, murió a los 62 años, según confirmaron personas de su entorno. Fue protagonista de las series Boston Common y Sí, mi vida, y alcanzó enorme popularidad a comienzos de los años 2000.

La noticia la dio su amigo Mike O'Malley en las redes sociales. El actor compartió fotos de ambos durante el rodaje de Sí, mi vida y lo recordó con cariño. "Era único, uno de esos comediantes que se ríe contigo de lo absurdo de sus historias y observaciones", expresó.

Redes sociales O'Malley también contó cómo lo conoció. "Era un tipo divertidísimo. Cuando mi esposa Lisa y yo salíamos a mediados de los 90, Anthony ya era famoso en Boston y llenaba sus espectáculos de comedia con regularidad", escribió. Según el medio Deadline, Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

Las muestras de afecto se multiplicaron entre colegas y seguidores. Nick Swardson, su mejor amigo de toda la vida, le dedicó un mensaje en Instagram junto a una foto antigua. "Pasé momentos increíbles con este tipo. Risas sin parar. Espero que ahora esté en paz. Descansa en paz, Tony", escribió. Barry Katz, su representante, destacó que su alegría y su amor eran contagiosos y que "el mundo también" lo va a extrañar.

Redes sociales Quién era Anthony Clark Anthony Clark nació en Virginia, Estados Unidos, y se dio a conocer durante sus años de estudiante en el Emerson College de Boston. Su talento para el humor lo llevó a destacarse en el circuito de comedia de esa ciudad, donde convocaba público con regularidad antes de alcanzar el reconocimiento nacional.

A principios de los 90 hizo distintas apariciones como invitado en televisión. Su primer papel protagónico llegó con Boston Common, una comedia emitida entre 1996 y 1997. Después encabezó Soul Man, entre 1997 y 1998, y participó en películas como Murder She Purred: A Mrs. Murphy Mystery y Killing Cinderella. Redes sociales Su mayor éxito llegó en el año 2000, cuando fue elegido para interpretar a Greg en Sí, mi vida, conocida originalmente como Yes, Dear. La comedia seguía a Greg y a su esposa Kim, que debían adaptarse a una convivencia complicada cuando la hermana de ella y su marido se mudaron a la casa de huéspedes. Las diferencias de personalidad y los conflictos cotidianos fueron los ingredientes de una producción que tuvo gran repercusión.