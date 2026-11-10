Organismos de derechos humanos solicitaron a León XIV que expulse a Christian von Wernich del clero

El texto, difundido por Abuelas de Plaza de Mayo y acompañado por otras entidades, retoma un pedido presentado ante Francisco que, según los firmantes, no obtuvo respuesta. Reclaman sanciones canónicas para el excapellán bonaerense, condenado a prisión perpetua por homicidios, secuestros y tormentos durante la última dictadura.

Abuelas de Plaza de Mayo difundió una carta abierta en su sitio oficial en la que organismos argentinos de derechos humanos solicitaron al papa León XIV que retire del estado clerical a Christian von Wernich, excapellán bonaerense condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

El reclamo había sido elevado durante el pontificado de Francisco, pero los organismos aseguran que no hubo una resolución sobre la situación del sacerdote. Por eso, explicaron que vuelven a dirigirse a la máxima autoridad católica para "reiterar aquel pedido" y solicitar una respuesta institucional a través de los procedimientos religiosos correspondientes.

En el documento, las organizaciones repasaron la trayectoria de Von Wernich dentro de la Policía Bonaerense, donde se desempeñó como capellán en 9 de Julio, La Plata y Junín, con funciones en distintas dependencias provinciales, y señalaron que su intervención en el Circuito Camps quedó acreditada por una sentencia condenatoria firme.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata en la causa 2506/07 y comprendió siete homicidios agravados, además de decenas de secuestros y tormentos. El fallo fue confirmado por Casación y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.

Los firmantes describieron que el sacerdote aprovechó su condición religiosa para acercarse a personas secuestradas y sometidas a torturas, y que se presentaba con la supuesta intención de brindar "asistencia y consuelo espiritual" mientras recababa datos para los represores y ejercía presión psicológica sobre quienes seguían privados ilegalmente de su libertad.

Christian Von Wernich sigue detenido y los organismos reclaman su expulsión del estado clerical. Web

El comunicado también menciona su presencia en centros clandestinos y el bautismo de una niña nacida durante el cautiverio de su madre en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Además, señala que pidió dinero a familiares bajo la promesa de un traslado al exterior para un grupo de personas secuestradas, que continúan desaparecidas.

Al cuestionar su conducta posterior a la sentencia, los organismos recordaron que durante su detención celebró misa y administró la comunión a otros condenados por delitos de lesa humanidad, y remarcaron que seguía "manteniendo silencio" en relación con el destino de las víctimas y las búsquedas de sus familiares.

Los firmantes sostuvieron que la condena firme vuelve incompatible su permanencia en el ministerio sacerdotal y reclamaron públicamente que la institución revise su situación. Para expresar el alcance de ese cuestionamiento, escribieron en un pasaje central del documento: "La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas".

El planteo también se apoya en el Derecho Canónico: las organizaciones afirmaron que las normas vigentes al momento de los crímenes y las actuales prevén sanciones para clérigos responsables de homicidios, por lo que reclamaron que la Iglesia impulse el procedimiento para resolver su "dimisión del estado clerical", conforme a las disposiciones aplicables.

Qué organismos de DDHH firmaron la carta abierta para el Papa León XIV

La carta lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital. También la suscribieron la Asociación Buena Memoria, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

El ex capellán de la Policía Bonaerense fue juzgado por su participación en el Circuito Camps. Web

Completan la nómina Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, NIETES CABA-GBA, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Red Federal de DDHH y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), entidades que acompañaron el reclamo dirigido a la máxima autoridad de la Iglesia Católica y difundido en el sitio institucional de Abuelas.