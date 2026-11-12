Impacto en la TV: una de las periodistas más famosas confirmó su separación en vivo tras 7 años de relación La confesión de una reconocida panelista sacudió el estudio. Los detalles de la ruptura. Agregar C5N en









La periodista dejó a su pareja tras siete años de noviazgo.

El retorno de Ángel de Brito a la conducción de LAM por la pantalla de América TV, luego de permanecer un mes distanciado del estudio, estuvo marcado por una revelación personal que sacudió al equipo del ciclo televisivo. Durante la transmisión en vivo y en pleno reencuentro con sus panelistas, Pilar Smith confirmó el final definitivo de su noviazgo de siete años con Rafael Ruiz Huidobro, dejando atónitos tanto a sus compañeros de piso como a la audiencia del espectáculo argentino.

Frente a las cámaras y sin recurrir a evasivas, la comunicadora se animó a blanquear el cierre de esta etapa sentimental y despejó de inmediato cualquier rumor de infidelidad o conflictos externos. Según sus propias palabras al aire, la determinación de terminar el vínculo fue tomada exclusivamente por ella debido al desgaste acumulado en la pareja.

Pilar Smith se separó de su novio La reconocida periodista Pilar Smith sorprendió durante la última emisión de LAM al anunciar públicamente la ruptura definitiva de su noviazgo con Rafael Ruiz Huidobro, cerrando así un capítulo sentimental que se había prolongado durante siete años. La revelación ocurrió en el marco del esperado regreso de Ángel de Brito a la conducción del programa en América TV, generando un inmediato revuelo entre las panelistas al confirmarse que la comunicadora decidió ponerle punto final al vínculo amoroso.

Al momento de explicar los motivos que desencadenaron el distanciamiento, la panelista optó por la sinceridad absoluta para desactivar cualquier especulación mediática en torno a posibles infidelidades. En ese sentido, enfatizó que no existieron terceras personas involucradas y que la determinación respondió exclusivamente al deterioro cotidiano de la convivencia, detallando su postura con dos frases contundentes: "No hubo terceros en discordia. Desgaste" y "Decidí cortar yo. Fue un desgaste importante".

El vínculo amoroso entre ambos había tenido un comienzo digno de una película en 2019 dentro de un restaurante ubicado en Costanera Norte, donde una simple casualidad con una silla desocupada dio pie a una conversación fluida que transformó un encuentro fortuito en un noviazgo duradero. Aquel inicio espontáneo marcó el punto de partida de una relación sólida durante sus primeros años, en la que ambos compartieron distintos momentos personales y laborales antes de que aparecieran las primeras fricciones.

Con el transcurso del tiempo, la dinámica de la pareja atravesó diversas turbulencias que pusieron a prueba su continuidad, registrando una primera separación pública en 2024 y sucesivos intentos de recomposición durante junio y agosto de 2025. Pese a las reiteradas apuestas por salir adelante, las crisis previas y las reconciliaciones fallidas terminaron dejando una marca profunda, demostrando que las diferencias acumuladas resultaban imposibles de revertir en el largo plazo. Tras confirmarse la noticia en el estudio televisivo, el clima de seriedad inicial dio paso a las habituales bromas y comentarios distendidos por parte del resto de las integrantes del ciclo, quienes rápidamente comenzaron a especular con posibles candidatos para esta nueva etapa de soltería. De este modo, la conductora y cronista inicia un nuevo ciclo personal lejos de la pareja que la acompañó en los últimos años, dejando en claro que la prioridad actual pasa por cerrar una etapa desgastada sin rencores ni escándalos públicos.