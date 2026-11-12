12 de noviembre de 2026 Inicio
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Interminable: cuándo serán los 4 días consecutivos de lluvias en Buenos Aires

La inestabilidad llega nuevamente y se extiende durante cuatro jornadas seguidas, con vientos fuertes y un cierre con tormentas. Cuándo vuelve a mejorar el tiempo.

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Recién a mitad de la próxima semana el tiempo mejorará.

Recién a mitad de la próxima semana el tiempo mejorará.

El pronóstico a corto plazo para la región de Buenos Aires muestra una racha de cuatro días consecutivos con lluvias, un clima que rompe con las jornadas cálidas y mayormente soleadas de los primeros días de la semana. Los pronósticos marcan probabilidades de precipitación todos los días de ese período, con ráfagas intensas de viento y una tormenta fuerte al final.

Se vienen días de calor sofocante.
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Las condiciones empiezan a cambiar luego de un jueves con nubes y claros y una máxima de 28°. La inestabilidad llega con el fin de semana y se extiende hasta comienzos de la semana siguiente, con un cierre que concentra la mayor cantidad de agua de todo el ciclo.

Cuándo comienzan las lluvias en Buenos Aires

Las lluvias comienzan el sábado 14 de noviembre y se extienden hasta el martes 17. Hasta entonces el tiempo se mantiene estable, ya que tanto hoy como mañana se esperan nubes y cielo despejado con máximas de 28° y mínimas de 20°, sin precipitaciones previstas.

El sábado 14 marca el inicio de estos días inestables, con una probabilidad de lluvia del 80% y un acumulado estimado de 0,7 mm. Las temperaturas oscilarán entre 20° y 28° y los vientos serán los más intensos, con velocidades de entre 23 y 56 km/h.

El domingo 15 las precipitaciones continúan con una probabilidad del 50% y un acumulado de 0,3 mm. El día será más fresco, con una máxima de 25° y una mínima de 18°, y los vientos soplarán entre 20 y 46 km/h.

El lunes 16 mantiene la misma probabilidad del 50%, con 0,5 mm estimados. La temperatura variará entre 19° y 26° y el viento se ubicará entre 16 y 39 km/h. Por último, el martes 17 cierra la racha con el día más complicado. La probabilidad de lluvia sube al 90% y el acumulado alcanza los 9,8 mm, con tormentas fuertes, una máxima de 25° y una mínima de 19°, y vientos de entre 18 y 46 km/h. Al día siguiente, el miércoles 18, el pronóstico vuelve a mostrar nubes y claros, con una máxima de 29° y una mínima de 18°.

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