El abogado del terrorista italiano explicó que se fugó porque "decidió que su libertad estaba por encima de su salud"

La defensa de Leonardo Bertulazzi dio su versión de los hechos, contó detalles inéditos de la salud de su cliente y, tras el cinematográfico escape, advirtió que "la última palabra aún no está dicha".

Mientras la Justicia continúa buscando a Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que protagonizó una cinematográfica fuga de su domicilio en plena visita del papa León XIV, su abogado intentó esgrimir las razones que lo llevaron a convertirse en un prófugo de la Justicia y sostuvo que "él decidió que su libertad estaba por encima de su salud" .

Bertulazzi cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un departamento del quinto piso de un edificio en el barrio de San Telmo, en el centro porteño. Próximamente estaba a punto de regresar a su tierra natal luego de haber recibido el aval de la Corte Suprema para su extradición. Sin embargo, decidió escapar.

El hecho se registró el martes por la tarde, en momentos en que pesaba sobre él una custodia rotativa de la Policía Federal. Para burlar los controles, fabricó un insólito dispositivo casero con cortes de carne de cerdo y un tensiómetro , y luego descendió al vacío desde el quinto piso utilizando un arnés.

El abogado Rodolfo Yanzón habló con C5N sobre la situación de su defendido y comentó que "Bertulazzi fue condenado en ausencia, sin poder defenderse, por hechos de hace 50 años".

"Fue por el secuestro de un empresario y ser miembro de Brigadas Rojas. El único elemento de cargo fue la declaración de un arrepentido, en épocas en las que Italia torturó a los presos de izquierda. Hay sentencias del Tribunal Europeo DDHH condenando por eso. Incluso en 2001 torturaron a militantes que protestaban contra el G8 en Génova y el Tribunal Europeo volvió a condenar a Italia".

Sobre el procedimiento, continuó: "En 2002 Italia pidió la detención y la extradición de Bertulazzi. La jueza Servini rechazó la extradición porque Italia no garantizaba el ejercicio del derecho de defensa en un nuevo juicio. En 2004 Bertulazzi es reconocido como refugiado por la Convención de la ONU, debido a la persecución política y la represión ilegal antes mencionada".

El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Prosiguió: "En 2024 Milei y Meloni acuerdan quitarle el refugio para enviarlo a Italia. El 28 de junio Italia pide su detención y el 29 de agosto dictan un acto administrativo haciendo cesar el estatus de refugiado. Eso se llevó a instancias judiciales y aun no está dicha la última palabra. Mientras no hay una sentencia firme del estatus sigue vigente y la ley argentina establece que todo pedido de extradición sobre un refugiado debe ser rechazado in limine, sin ningún tratamiento".

Sin embargo, afirmó, "violando la ley nacional y la Convención, el gobierno judicializó el pedido de Italia y, también violando la ley, se dispuso la detención de Bertulazzi y someterlo a extradición el mismo día en que se dictó el cese, el 29 de agosto".

El 1 de julio de 2025 la Corte Suprema confirmó la extradición y nada dice de la existencia del refugio. "Todo acorde al plan. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque estaba pendiente el caso del refugio en sede judicial", comentó el letrado.

El reclamo del abogado de Leonardo Bertulazzi

El abogado, quien confirmó a este medio que perdió el contacto con su cliente, en concreto reclamó que "el Gobierno y el sistema judicial: violar la convención, someter a extradición a una persona refugiada, cosa que la Convención de Naciones Unidas y la ley argentina impiden".

En ese sentido, Yanzón hizo hincapié en una única solicitud: "Lo único que yo reclamo es que se le respete su derecho a la salud. Es imposible, porque está prófugo. Hay una orden de detención y, si lo detienen, obviamente ya no les va a interesar ni la salud ni nada".

Según relató, en estos dos años Bertulazzi padeció tres episodios de ACV y estaba siendo tratado por médicos. El último examen fue el 6 de noviembre pasado en el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que pidió tratamiento y diversos exámenes.

Sobre ello, el abogado contó detalles inéditos sobre la salud de su cliente: "El 27 de noviembre tenía un encefalograma, yo pedí autorización para ello y además que antes de subirlo a un avión contara con dictamen del Cuerpo Médico Forense para establecer si estaba o no en condiciones de volar. Los médicos dijeron que no".

Según comentó, él le informó a Bertulazzi que no se había autorizado su tratamiento y tampoco se había pedido dictamen del Cuerpo Médico Forense. "Indudablemente, él decidió que su libertad estaba por encima de su salud, luego de dos años de ver cómo se violaron sistemáticamente sus derechos", concluyó.

"Todo esto tiene que ver con un desencadenamiento: una política de Milei contra los refugiados, contra los migrantes; una política de relacionar directamente refugio y migración a terrorismo. Y una política de ensalzar este discurso bien reaccionario de que todos los que militan por los trabajadores, los militantes de la izquierda, sea donde fuera, son todos terroristas. Este es el tema", concluyó.

Quién es Leonardo Bertulazzi

Bertulazzi era un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978.

A principio de los años 2000 había sido condenado por su participación en actos terroristas como miembro de la Brigada Roja. Permaneció prófugo desde 1980, y su primera condena fue, en ausencia en 1988 acusado por el secuestro y asesinato del empresario industrial genovés Pietro Costa, en 1977, mientras integraba el grupo armado que también capturó y mató en 1978 al ex primer ministro italiano Aldo Moro.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro de Costa y por su pertenencia a un grupo armado. “Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”, habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

En 2004 se le asignó el estatus de refugiado político que mantuvo hasta 2024 en Argentina, pero hace dos años se le retiró ese beneficio y finalmente fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera revocada por las autoridades del gobierno nacional.