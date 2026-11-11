11 de noviembre de 2026 Inicio
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Femicidio de Micaela García: la Fiscalía y la querella pidieron perpetua para Néstor Pavón

El padre de la joven militante social cerró la audiencia de alegatos con la consigna "Señores jueces, Ni Una Menos", mientras la defensa de Néstor Pavón solicitó la absolución del imputado.

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Pidieron que el perfil genético de Pavón esté en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos.

Pidieron que el perfil genético de Pavón esté en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos.

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El juicio por el femicidio de Micaela García que tiene como acusado a Néstor Pavón como coautor del asesinato de la joven militante en Gualeguay, junto a Sebastián Wagner -condenado a cadena perpetua-, tuvo una jornada intensa este miércoles: la Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para el imputado.

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita y en Ni Una Menos.
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Los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga, junto a los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, argumentaron que Pavón no actuó solo como encubridor, sino como coautor material de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

A la vez, pidieron que se mantenga la prisión preventiva del imputado y que la Justicia disponga que se incluya su perfil genético en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos. Mientras, la defensa rechazó enfáticamente el pedido de prisión preventiva y pidió la absolución de Pavón.

Durante la acusación, se mostraron los peritajes tecnológicos, científicos y los testimonios de vecinos que relataron haber escuchado pedidos de auxilio esa madrugada, y que vieron circular el auto, con dos personas a alta velocidad, a la mañana.

Por su parte, Wagner declaró afirmando que no mató a la joven y acusando directamente a Pavón, mientras este último declaró insistiendo en su inocencia, y aseguró estar arrepentido de "no haber averiguado quién era el monstruo que tenía como empleado". El acusado era jefe de Wagner en un lavadero de autos.

Los hechos

El femicidio de Micaela García ocurrió el 1° de abril de 2017 en la localidad de Gualeguay, cuando fue secuestrada mientras caminaba rumbo a su casa. De acuerdo con la acusación fiscal, Pavón y Sebastián Wagner interceptaron a la víctima y la subieron a la fuerza a un automóvil Renault 18 Break para trasladarla a un descampado en las afueras de la ciudad, donde fue abusada y asesinada. Mientras Wagner ya cumple condena como autor del femicidio, Pavón es juzgado en este nuevo debate luego de que se anuló la sentencia previa que lo condenaba a cinco años de prisión únicamente por encubrimiento.

"Señores jueces, Ni Una Menos": el alegato de la familia de Micaela García

El nuevo juicio por el femicidio de Micaela García en los Tribunales de Gualeguay, Entre Ríos, siguió este miércoles con los alegatos de la Fiscalía y la querella, según el diario local El Debate Pregón. Estuvo a cargo de la familia de la víctima, representada en la sala por Néstor "Yuyo" García, el papá de la joven militante social, quien tomó la palabra para leer una carta dirigida a los jueces bajo la consigna "Señores jueces: Ni Una Menos".

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