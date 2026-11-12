Tras el allanamiento en su propiedad de Nordelta, el futbolista se presentó ante la Justicia para dar su versión de los hechos y aportó evidencias y videos para respaldar su defensa en el expediente judicial.

Mauro Icardi declaró durante dos horas ante la fiscalía de Tigre en el marco de la causa judicial iniciada por la denuncia de Wanda Nara , tras el allanamiento realizado en su vivienda de Nordelta. El futbolista negó los episodios de violencia. " No golpeé a mi hija, no hubo lesiones ", asegruró. Al término de la indagatoria, su abogado defensor, Francisco Oneto, dialogó con la prensa y cuestionó el desarrollo del procedimiento al denunciar que no le permitieron presentar peritos de parte , mientras que la defensa aportó videos y otras evidencias para respaldar la versión del futbolista.

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: "Él es una víctima y vive una persecución"

El futbolista prestó declaración voluntaria este jueves durante dos horas ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género de Tigre, con sede en General Pacheco. En la causa iniciada por la denuncia de Wanda Nara, la cual está a cargo del fiscal Julio Petrucci y había sido reprogramada desde el martes por acumulación de expediente s, Icardi negó los episodios de violencia ocurridos el viernes por la noche.

Al finalizar la audiencia, su abogado defensor, Francisco Oneto, informó a la prensa que la defensa aportó videos y otras evidencias para respaldar el relato del delantero, aunque denunció que no les permitieron presentar peritos de parte . En paralelo, el expediente incorporó un acta policial de la Comisaría 4.ª de Tigre que registra un fuerte cruce entre la abogada Elba Marcovecchio y los efectivos de guardia.

“Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche”, explicó el letrado respecto a los hechos ocurridos el viernes por la noche. “Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso”, sostuvo.

Por último, Oneto evitó confirmar una supuesta denuncia contra Martín Migueles, calificándola como una especulación, y aclaró que aún aguardan una resolución judicial respecto a la apelación de la medida cautelar vigente . Pese a los planteos previos, el letrado se mostró satisfecho con el desarrollo de la jornada en la fiscalía y destacó: “No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada”.

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Por otra parte, Agustín Rodríguez, representante legal de la China Suárez, salió en defensa del delantero asegurando que atraviesa una situación de hostigamiento y desmintió que la actriz haya recibido una citación judicial para prestar testimonio. Mientras tanto, el expediente sigue su curso en etapa de instrucción y los hechos denunciados todavía no cuentan con acreditación ante la Justicia.

¿Qué dice la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi?

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo en la Casa de los Sueños, propiedad del futbolista en Nordelta. El enfrentamiento terminó con la intervención policial, la presencia de una ambulancia y una denuncia en la Comisaría de Tigre.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles mucho más graves sobre lo ocurrido. De acuerdo con la información que difundió el periodista Mauro Szeta, el conflicto no se habría limitado a una discusión entre la expareja, sino que involucraría a una de sus hijas menores de edad.

La conductora denunció al ex Galatasaray, por presuntamente haber golpeado y encerrado a una de sus hijas, de 11 años. De acuerdo con la versión difundida, la menor le habría pedido ayuda a su madre a través de WhatsApp con un desesperado mensaje: “Papá me pegó. Tengo miedo”.

En ese contexto, se inició una causa judicial caratulada como lesiones, a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Tigre. Además, indicó que intervino un médico legista para constatar posibles lesiones en el marco de la investigación.