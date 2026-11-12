La emoción de un exrecluso de Devoto que le leyó una carta al Papa: "Fue como un abrazo"

12 de noviembre de 2026 Inicio
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La emoción de un exrecluso de la cárcel de Devoto que le leyó una carta al papa León XIV: "Fue como un abrazo"

Reinaldo Chiconi, de 44 años y oriundo de González Catán, pasó cuatro años y medio detenido, pero este miércoles volvió a la prisión para compartir su testimonio ante al Sumo Pontífice.

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Reinaldo Chiconi tiene 44 años y es padre de cuatro hijos. 

Luego de las repercusiones por la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto, un exinterno tuvo la oportunidad de describirle su experiencia, lo que generó una gran emoción. Un día después de dicha jornada, Reinaldo Chiconi, contó sus sensaciones de haber estado frente al Santo Padre.

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La selección de los participantes tuvo en cuenta su conducta, su participación en actividades educativas y laborales más su compromiso con la convivencia dentro de la cárcel. El Papa ingresó a la cárcel y les llevó un mensaje de esperanza a los presos que todavía permanecen alojados en el penal, ya que se encuentra próximo a cerrar.

El hombre de 44 años reconoció que este miércoles “fue un día muy emotivo”. Luego, explicó: “Estuvimos desde muy temprano aguardando por ese momento, esta oportunidad única de poder formar parte de ese mensaje que vino a compartir y dar mi testimonio al papa León”.

Chiconi, que hoy es padre de cuatro hijos, nació en González Catán, partido de La Matanza, y atravesó una infancia de dificultades económicas antes de convertirse en padre, formar una familia y pasar varios años presos. Ya en libertad, regresó de una manera diferente a la prisión: fue elegido para compartir su testimonio ante el Papa, junto con otros dos hombres que continúan detenidos. Su relato estuvo centrado en cómo el acompañamiento religioso lo ayudó a replantear su vida y enfrentar las dificultades de la reinserción social.

En diálogo exclusivo con La Mañana por C5N, recordó cómo fue la experiencia de estar frente al Sumo Pontífice: “Vino a hacer lo que él nos pidió que es dar las buenas noticias, anunciar el evangelio de Jesús. Se mostró tal cual es: un hombre simple, haciendo lo que Jesús lo mandó hacer que es visitando, asistiendo y estando cerca de los más necesitados”.

En ese sentido, el exrecluso destacó que desde que pisó suelo argentino, León “estuvo reunidos con todas las clases sociales diferentes”. “Estos tres días se sintió como un cálido abrazo donde vivimos, de algún modo, que no hubo diferencias”, destacó.

“Ayer no sabía que iba a bajar del escenario y cuando lo hizo para saludar a todos los internos vimos a un Papa que está cerca del pueblo, presente con los brazos abiertos como tiene Jesús para recibirnos a todos”, sostuvo.

Quién es Reinaldo Chiconi, el exrecluso que habló con el papa León XIV

Reinaldo Chiconi vive en González Catán después de recuperar su libertad. Es el mayor de seis hermanos varones y recuerda una infancia atravesada por el esfuerzo familiar y las dificultades económicas.

Según le contó a La Nación, desde pequeño comenzó a trabajar para colaborar con sus padres, quienes le transmitieron la importancia del respeto y la responsabilidad. Durante su niñez también mantuvo un vínculo cercano con la Iglesia, participó de actividades religiosas y encontró en la comunidad parroquial un espacio de acompañamiento. Sin embargo, con el paso de los años se alejó progresivamente de ese entorno.

Fue detenido en el marco de una causa relacionada con la comercialización de estupefacientes, donde fue acusado de participar en la venta de drogas y permaneció privado de su libertad durante cuatro años y medio. Los primeros años estuvo preso en Magdalena, luego fue trasladado a Devoto creyó que le quedaban pocos años para volver a casa, pero se estiró aún más ese período. Ahí fue cuando se volvió a aferrar a la fe. Tras ser liberado, Reinaldo reconoció que la reinserción no es fácil.

“La reinserción a la sociedad no es fácil, se puede salir de esta situación de haber estado preso sí, pero el volver al ambiente laboral no es fácil. No quiero victimizarse, pero la sociedad tiene el derecho a decidir si nos da la oportunidad o no, pero que es difícil y muchas veces te desanima lo es. También es una de las consecuencias que hay que pagar por la vida que uno tuvo”, reconoció en diálogo con C5N.

En esa línea agregó: “Por eso es fundamental atender la cuestión que marcaba el Papa que tiene que ver con Jesús, con esto de alegrarnos y buscarlo a él como amigo, sabiendo que si uno golpea una puerta con la ayuda de Jesús se abra”.

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