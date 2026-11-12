El desgarrador último posteo de Paolo el Rockero antes de su muerte: "Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar"

Jorge Montejo falleció a los 68 años y una publicación sobre su salud volvió a conmover a sus seguidores.

Jorge Juan Montejo , el querido humorista que interpretó a Paolo el Rockero , murió a los 68 años tras sufrir una neumonía . Su última publicación en redes sociales, realizada en 2024, volvió a conmover a sus seguidores este jueves.

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El actor había compartido el 18 de octubre de 2024 una profunda reflexión sobre su salud y su decisión de abandonar el cigarrillo. “Casi 5 meses sin fumar” , escribió en Instagram, donde relató los cambios que experimentaba después de décadas de tabaquismo.

“Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí” , confesó Montejo. El artista también reconoció que, a sus 66 años, había llegado a creer que era demasiado tarde para cambiar sus hábitos.

Sin embargo, el creador de Paolo el Rockero compartió una decisión que hoy adquiere un significado especial: “Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar” . Su testimonio reflejaba el esfuerzo por mejorar su calidad de vida.

“Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor” , celebró el humorista, antes de dejarles un consejo a sus seguidores: “¡Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo, persona!” . Tras su fallecimiento, numerosos admiradores utilizaron aquella publicación para despedirlo.

Redes sociales

De qué murió Paolo el Rockero

Jorge Juan Montejo murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, alrededor de las 20, a los 68 años, como consecuencia de un cuadro de neumonía que se complicó. La noticia se conoció públicamente este jueves y provocó tristeza en el espectáculo argentino.

Según informó TN, el actor había sido trasladado desde una clínica psiquiátrica al Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, donde los profesionales médicos detectaron un cuadro respiratorio grave.

El artista permanecía anteriormente en la Clínica de la Comunidad, donde, según información difundida por fuentes municipales, habría ingresado a fines de 2024. Su estado de salud se agravó por la neumonía, enfermedad que finalmente provocó su fallecimiento.

Montejo había reconocido públicamente su prolongado consumo de tabaco, de hasta 40 cigarrillos diarios. Aunque los medios vincularon sus antecedentes como fumador con sus problemas respiratorios, no se difundió un informe médico que estableciera una relación causal definitiva entre ambos.

Nacido el 16 de enero de 1958, alcanzó la fama en 1986 con Paolo el Rockero, personaje que combinaba rock, música y humor y se popularizó en Badía & Cía. También participó en películas como Los bañeros más locos del mundo y dejó una huella imborrable en la televisión argentina.