Estela de Carlotto cumple 96 años: el emotivo homenaje en redes sociales

En el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo celebró su cumpleaños. La histórica dirigente fue agasajada por su tarea para restituir la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cumplió 96 años este jueves y recibió cientos de saludos y mensajes en redes sociales. La fecha coincide con el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y homenajea la creación de la ONG de Derechos Humanos.

La defensora de los Derechos Humanos recibió uno de los saludos más conmovedores del día de parte de su nieto recuperado, Ignacio Montoya: "Hoy está cumpliendo años mi abuela Estela... ¡Cumple nada más y nada menos que 96!".

"Ella no tiene redes, no usa nada de esto y bien poco que le importa, porque a ella le resuena lo que ve y siente cerca", remarcó el hijo de los militantes desaparecidos Laura Estela Carlotto, hija de Estela, y Walmir Oscar "Puño" Montoya.

Nacida en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1930, Estela Barnes de Carlotto se radicó a los 10 años en La Plata, donde vive actualmente. Desde las redes oficiales de Abuelas destacaron: "Estela nos enseñó que, aun frente al dolor más terrible, cabe la esperanza y seguir adelante sin bajar los brazos. Con su ejemplo, nos sigue mostrando que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es una apuesta por el futuro".

Hoy está cumpliendo años mi abuela Estela, la de la foto. ¡Cumple nada más y nada menos que 96!Ella no tiene redes, no usa nada de esto y bien poco que le importa (yo tampoco le suelo trasladar saludos, porque a ella le resuena lo que ve y siente cerca). https://t.co/grk8EQgHV7

La asociación civil nació justamente un 22 de octubre de 1977 (originalmente bajo el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos) con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina.

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Saludos y homenajes a Estela de Carlotto en redes sociales

Desde el arco político e institucional, Carlotto recibió un mensaje del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Cada vez que nos digan que no hay salida a este presente tan oscuro, ahí está tu historia de lucha y coraje para demostrar lo contrario".

En la misma línea, la saludaron los nietos recuperados Victoria Montenegro, Eduardo "Wado" de Pedro y Horacio Pietragalla Corti. "No alcanzan las palabras para celebrarte. Simplemente gracias por abrazarme y abrazarnos en este camino. A la Abuela de todos, ¡feliz cumpleaños!", escribió Montenegro.

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Estela es una de esas mujeres imprescindibles en la historia de nuestro país. Transformó su dolor en una causa colectiva y reparadora. Gracias por inspirar a generaciones enteras a no rendirse jamás. Feliz cumpleaños, Estela! https://t.co/LiP8g8zv7u — Wado de Pedro (@wadodecorrido) October 22, 2026

Hoy cumple 96 años nuestra querida Estela de Carlotto.Presidenta de @abuelasdifusion.Gracias a ella y a las abuelas hoy mi familia convive con la verdad. Feliz Cumple!Te amamos Estela! https://t.co/XXsZr6aGLZ — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) October 22, 2026

Día Nacional del Derecho a la Identidad

En Argentina, el 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad en homenaje a la creación de la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo, en 1977. La fecha reconoce la labor de estas mujeres en la búsqueda y restitución de la identidad de los niños y niñas que fueron secuestrados o nacieron en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Fue instituido oficialmente por el Congreso mediante la Ley 26.001, sancionada en diciembre de 2004.

¿Qué implica el derecho a la identidad?

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que garantiza que cada persona conozca sus orígenes biológicos, su historia personal, su nombre, su nacionalidad, su cultura y sus lazos familiares. Su defensa impulsó avances científicos pioneros en el mundo, como el Índice de Abuelidad y el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos.