10 de noviembre de 2026 Inicio
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Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes en todas las líneas y el Premetro: cuándo será y el motivo

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó la medida de fuerza, por la cual los usuarios del transporte público deberán buscar alternativas para viajar.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes.

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmaron un paro en las seis líneas de subtes y el Premetro para este jueves entre las 21 y la finalización del servicio.

Cómo funcionará el transporte.
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