Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes en todas las líneas y el Premetro: cuándo será y el motivo

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó la medida de fuerza, por la cual los usuarios del transporte público deberán buscar alternativas para viajar.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmaron un paro en las seis líneas de subtes y el Premetro para este jueves entre las 21 y la finalización del servicio.