El papa León XIV recibirá a las Abuelas de Plaza de Mayo: pedirán por el paradero de nietos desaparecidos Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos durante la última dictadura, mantendrá un encuentro con el Papa luego de la misa en el predio de FAdeA. Le entregará una carta de Sonia Torres y de la organización acerca del paradero de Daniel Efrain Orozco - Parodi. Por Agregar C5N en









Alba Camargo en el Parque de la Memoria.

El papa León XIV mantendrá este martes un encuentro con representase de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes le llevarán un pedido sobre el paradero de nietos desaparecidos en La Perla, Córdoba. El Sumo Pontífice se trasladó a la provincia para oficiar su segunda misa en Argentina, luego de la histórica y multitudinaria celebración en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la ceremonia eucarística que brindará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), recibirá una carta de la familia de Sonia Torres y de Abuelas de Plaza de Mayo acerca del paradero de Daniel Efrain Orozco - Parodi, nieto desaparecido en dictadura. La misiva será entregada por Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos, quien sobrevivió al cautiverio.

La mujer formará parte de un grupo de 20 personas, que fueron seleccionadas por el obispo Ángel Rossi, para representar las luchas por la dignidad y la esperanza en la provincia. En un video publicado por la cuenta de Instagram de la Vicaría de Los Pobres, Alba había asegurado que es "un gran impulso que el Papa nos haya mirado, elegido para este momento".

El próximo martes en Córdoba el @Pontifex_es

recibirá el pedido de la familia de Sonia Torres y de todas las Abuelas de Plaza de Mayo de saber sobre pardero de su nieto, apropiado en dictadura, y el pedido de ayuda para encontrar a todos los y las que faltan.… — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) November 9, 2026 La historia de los familiares desaparecidos de Sonia Camargo El 22 de julio de 1976, la dictadura de facto secuestró Susana Beatriz Bértola y Juan Carlos Berastegui, nietos de Sonia Camargo, que vivían en su casa del barrio General Paz, Córdoba. Cuando los oficiales llegaron, fueron golpeados, secuestrados y llevados a La Perla, un campo de concentración por el que pasaron entre 2.200 y 2.500 personas entre 1976 y 1978.

Alba fue secuestrada por la dictadura a sus de trece años, el 5 de agosto de 1976, cuando se encontraba en la casa de su abuela. De allí fue llevada a Buen Pastor, una cárcel de mujeres donde permaneció durante seis meses. El penal en aquel entonces estaba a cargo de monjas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.

Su testimonio estremeció a la audiencia en la megacausa La Perla. Fue la primera niña secuestrada por la dictadura que se denunció en un juicio por los crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino. El nieto de Torres, hijo de Silvina Mónica Parodi y Daniel Francisco Orozco, nació en cautiverio el 14 de junio de 1976 en la Maternidad provincial de Córdoba. Su madre fue trasladada allí para dar a luz, tal como confirmó una testigo en la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla. “Tenía la pancita torturada, quemada por la picana y cigarrillos”, contó en la causa. La testigo la escuchó gritar y gemir “que no quería que el bebé naciera porque se lo iban a robar” y dio a conocer que, tras su nacimiento, lo llamó Daniel Efraín. Poco después fue llevada sin el niño a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, mismo penal por el cual pasó Camargo.