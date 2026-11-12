Quedó eliminada de MasterChef y apuntó contra el jurado: "Ayudan a los que rinden para el show"

La protagonista rompió el silencio tras su salida del reality de Telefe, denunció presuntos favoritismos y señaló a dos participantes que recibirían "un trato preferencial".

La actriz y exparticipante de Masterchef Celebrity Julieta Nair Calvo rompió el silencio tras su eliminación del reality de Telefe , y lanzó una fuerte acusación contra el jurado. La artista cuestionó el trato que reciben algunos participantes y denunció presuntos favoritismos dentro de la competencia.

Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

Durante una entrevista con la periodista Yanina Latorre en el streaming En boca de todos, la exparticipante aseguró que los chefs no ayudan a todos por igual. "Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show" , disparó.

La declaración puso bajo la lupa a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana , integrantes del jurado de MasterChef Celebrity. Consultada sobre quiénes recibirían un trato preferencial, Julieta Nair Calvo mencionó a Grego Rossello y Marta Fort .

La actriz también enfrentó una incómoda revelación de Yanina Latorre, quien aseguró que algunos compañeros la llamaban "mosquita muerta" porque decía no saber cocinar y después presentaba grandes platos. "Yo no soy esa" , respondió Calvo, rechazando el apodo.

Antes de terminar la entrevista, Julieta Nair Calvo se animó a pronosticar quién podría ganar MasterChef Celebrity. "Para mí, Mala Fama va a ganar" , aseguró. Además, señaló a Grego Rossello como uno de los posibles próximos eliminados del certamen.

Julieta Nair Calvo, eliminada de Masterchef Celebrity. Telefe

Edith Hermida expuso al jurado de MasterChef

La mediática y participante del reality Edith Hermida también protagonizó un fuerte reclamo contra el jurado de MasterChef Celebrity durante la emisión del miércoles 11 de noviembre. La conductora de Bendita TV aprovechó un particular libro de quejas presentado por Wanda Nara para expresar su malestar.

"Yo. Yo tengo una queja. Anotá, Wanda", lanzó Hermida apenas la conductora preguntó quién quería dejar asentado un reclamo. Luego apuntó directamente contra los chefs: "El jurado tiene que venir a ayudar a los participantes".

Lejos de quedarse ahí, Edith Hermida cuestionó el momento en que los especialistas se acercan a las estaciones. "No, tiene que venir en el tiempo que corresponde. Hasta los 15 minutos y ni bien iniciada la competencia", explicó ante Wanda Nara.

"Esta queja que tengo hoy es una de tantas", advirtió la periodista, que posteriormente reconoció que tenía más reclamos pendientes. "En realidad me tengo que poner a pensar porque tengo muchas más quejas. A mí me encanta quejarme", confesó entre risas.

La noche terminó con otro momento incómodo para Edith Hermida: Maru Botana encontró un pelo en su plato "Trilogía de Mar y Tierra". "Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes!", protestó la participante, mientras Wanda Nara aseguró que no podría seguir comiendo un plato con un pelo.