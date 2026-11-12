La explicación sensible detrás del posteo del papa León XIV sobre la Argentina que fue borrado

El Vaticano borró una publicación del Sumo Pontífice tras su visita al país y trascendieron los motivos detrás de la inesperada decisión.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un episodio inesperado que generó sorpresa entre los fieles y repercutió en las redes sociales. Una publicación difundida desde las cuentas oficiales del Pontífice desapareció pocas horas después de haber sido compartida.

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El mensaje, vinculado con la despedida del Papa tras su histórica visita al país, despertó numerosas interpretaciones . Este jueves, comenzaron a conocerse detalles sobre lo ocurrido dentro del sistema de comunicación del Vaticano.

La eliminación del posteo de León XIV abrió interrogantes sobre los criterios utilizados por la Santa Sede para comunicar las palabras del Pontífice. Detrás de la decisión habría existido una cuestión especialmente sensible para la Iglesia católica.

La controversia comenzó con una frase incluida en el discurso preparado para la despedida de León XIV en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre. “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción” , decía el fragmento, en una referencia afectuosa a Francisco y a la Argentina. Sin embargo, el Pontífice omitió esas palabras al pronunciar su mensaje.

Según reveló el medio especializado Silere Non Possum, el equipo de comunicación del Vaticano habría utilizado la versión escrita del discurso sin comprobar lo que León XIV había dicho realmente . La expresión apareció en una publicación de Vatican News y posteriormente en las cuentas oficiales del Papa en X e Instagram, donde el mensaje se viralizó y superó los 200 mil me gusta.

De acuerdo con la reconstrucción publicada este jueves, Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió que la frase no había sido pronunciada y solicitó revisar los contenidos. Después intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, y se dispuso retirar las publicaciones y modificar la información difundida. La corrección se habría realizado en aproximadamente ocho minutos.

El posteo en X del Vaticano al utilizar el nombre del Papa León XIV en @Pontifex_es. X @Pontifex_es

La explicación más sensible estaría relacionada con el significado institucional de hablar de “dos Papas”. Para la Iglesia católica existe un único Papa en funciones, y la expresión podía generar confusiones sobre la autoridad pontificia. Además, recordaba la situación posterior a la renuncia de Benedicto XVI en 2013, cuando Joseph Ratzinger permaneció como papa emérito, mientras Francisco ejercía como único Sumo Pontífice.

Por ese motivo, León XIV habría decidido evitar la referencia durante su despedida, aunque no existe una confirmación oficial de que esa haya sido su motivación. El episodio habría sido consecuencia de una descoordinación comunicacional entre el discurso preparado y las palabras efectivamente pronunciadas. El Papa sí expresó su afecto por el país con una despedida contundente: “Gracias, Argentina, por haberme acogido con los brazos abiertos”, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.