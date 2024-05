Desidia, desinversión y privatización: el trasfondo del choque del tren San Martín en Palermo

La situación puntual del San Martín no encuentra muchas diferencias con la del resto de las líneas. "Tiene 60 locomotoras paradas y funciona con un diagrama de emergencia: los días de semana trabaja como si fuera un sábado, lo cual hace que haya menos trenes, menos servicio y se apilen los pasajeros ", le explicó a C5N Mónica Schlotthauer , diputada nacional del Frente de Izquierda y delegada ferroviaria del Tren Sarmiento.

Las tareas de mantenimiento también juegan un rol importante. "No hay mantenimiento precario; directamente ya no hay mantenimiento y esto es algo que venían denunciando los maquinistas. En el San Martín, por ejemplo, hay cinco kilómetros en esa zona del viaducto que está lleno de curvas y que no tiene señal. Van al 'tun tun'", agregó.

"No hay materiales, todo se mantiene de manera precaria y con la voluntad de los trabajadores. En esa precariedad donde no se cumple ningún sistema de seguridad, se potencia cualquier falla humana", explicó.

Cristian Duarte es integrante de la Comisión de reclamos del cuerpo de delegados del Sarmiento y se refirió a un hecho específico que venía siendo advertido por los trabajadores del ferrocarril. "El San Martín estaba sin señalización porque se roban los cables. ¿Por qué se roban los cables? Porque hubo un ajuste en las empresas privadas y hay menos personal que tenía la función de cuidar eso", detalló. "La reposición de los cables tarda porque no hay presupuesto, no hay gastos", añadió.

En ese sentido, agregó que "hay menos participación de las empresas de mantenimiento", algo que impide que las vías no estén en óptimas condiciones.

El tren que el viernes colisionó contra otra formación había salido de Retiro con una notificación escrita para que avance con vía libre. Duarte calificó a este "sistema paliativo" como algo "del siglo pasado". "Pero al ser paliativo, si lo extendes en el tiempo, agudiza o maximiza la posibilidad de riesgo. Eso provocó esto", aseguró.

Trenes Argentinos y el objetivo de Javier Milei

Trabajadores ferroviarios y aquellos conocedores del funcionamiento del transporte público en Argentina repiten que este accidente no ocurrió de casualidad. Detrás, está la decisión del Gobierno nacional de desmantelar el sistema. Incluso, hasta el momento el Presidente no emitió palabra sobre el lamentable hecho y solo un funcionario se expresó y atinó a señalarlo como "un error humano".

Trenes Argentinos Operaciones (Sofse), la empresa encargada de la prestación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros, comenzó a implementar recortes en enero pasado bajo el argumento de una "racionalización estacional" en las cinco líneas de administración estatal: Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur y el propio San Martín.

Menos servicios diarios, improvisadas medidas de precaución que obligan a reducir la velocidad de los trenes y el freno de todas las obras de infraestructura son las más notorias de una extensa lista de desmejoras que viene sufriendo el servicio en los últimos meses y que los usuarios denuncian constantemente en redes sociales y en la calle. Se suma a esto, el impacto en el bolsillo de los fuertes aumentos en el boleto.

"Este accidente se da en el contexto de un Estado que está planteando que se retira el sistema ferroviario", denunció el exministro de Transporte, Diego Giuliano, en diálogo con C5N y destacó: "De este sistema dependen millones de personas, de trabajadores, que necesitan el transporte. El retiro del Estado tiene severas consecuencias". En esa línea, alertó: "La inversión pública en trenes es fundamental. Remontar la desinversión luego es mucho más costoso".

Despidos, vaciamiento y venta a privados

El plan del Gobierno para Trenes Argentinos ya lo conocen los empleados, quienes sostienen que apunta "al desguace" para su posterior privatización. "Las políticas están preparando la privatización, en los 90 fue así", recordó Cristian Duarte sobre lo ocurrido durante la gestión menemista.

"El plan de la empresa, que ya fue notificado, es quedarse con 6.000 trabajadores, que representa el 30% de toda la planta, y el congelamiento de obras", contó Mónica Schlotthauer que indicó que, aunque "todavía no ha habido despidos en la parte operativa, si hubo a principios de año en Ferroportuarios y ahora en la ADIF".

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es una sociedad del Estado, que depende ahora del Ministerio de Economía y cuya función es administrar la infraestructura ferroviaria del país. "Es la parte de Trenes Argentinos que se dedica a administrar todos los recursos del ferrocarril, infraestructura, bienes, etc. Que los despidos empiecen ahí tiene que ver con el plan del Gobierno, quieren ir al desguace de todo eso", observó.

Tal como indican ambos delegados, el final de la historia ya se vivió en Argentina: la venta del sistema ferroviario a capitales privados para su explotación. "Nos van a decir que la solución es la privatización. Privatizado estaba el ferrocarril Sarmiento cuando fue la tragedia (en 2012). Las privatizaciones acá no fueron la solución, sino el problema. Fueron corrupción y muerte", concluyó Schlotthauer.

Un accidente que pudo evitarse

"Una formación de la Línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10:31, en el km 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la Av. Alcorta", informó la cuenta de Trenes Argentinos en la red social X minutos después del hecho, aunque sin dar cuenta de la gravedad del mismo.

El choque ocasionó que 55 pasajeros sean derivados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y que "dos heridos con traumatismos de cráneo fueron trasladados en helicópteros", explicó el titular de SAME, Alberto Crescenti. Antes, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad llevaron adelante las tareas de evacuación, donde "por suerte" no hubo que lamentar muertos.

"¿Se hizo mierda todo?", se escucha decir a uno de los pasajeros en un video que compartió en las redes instantes luego de que el tren en el que viajaba chocó. Al observar el panorama, no logró ocultar su reacción: "Estamos vivos de milagro". La grabación muestra a otras personas en shock y asientos arrancados del piso del vagón.