Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: de cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

En el inicio del mes, comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario con el 5,4% de aumento. El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86, mientras que en Provincia será de $918,35.

El subte también sufrirá un aumento y pasará de$1414 a $1490 con la sube registrada

Comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario en los colectivos de AMBA programado para el mes de mayo, y en medio de la crisis económica y de lograr llegar a fin de mes, los usuarios del transporte público tienen la duda de saber en cuánto quedó el saldo negativo de la SUBE.

La tarjeta sigue siendo el eje del sistema de transporte público y continúa vigente el mecanismo que permite cubrir uno o dos viajes completos aun cuando la tarjeta no tenga crédito.

Desde este lunes 4 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4% , tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el subte también tendrá un incremento que pasará de $114 a $1.490.

Por su parte, el viaje mínimo en la Ciudad aumentará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35 , con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.

Frente a un nuevo incremento del boleto de colectivos en AMBA, la duda de los usuarios es saber de cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE para poder viajar y tener en cuenta el margen en caso de no llegar a las combinaciones de transporte.

Hasta el momento, el monto no se movió de lo que viene siendo en los últimos meses y se mantiene en -$1200 tanto en colectivos, subtes y transporte fluvial.

Al mismo tiempo, en el mismo mensaje del chat de SUBE advirtieron que “en las validadoras de las lanchas del Delta y ciertas líneas de trenes, el saldo negativo es de -$650”. “La línea del tren Urquiza tiene un saldo de emergencia de -$480, que se actualizará con el recambio tecnológico”, agregaron sobre los trenes.

“Si notás que el saldo no aparece o desapareció, asegurate de que la carga se haya realizado en la SUBE correcta y que los medios de pago utilizados tengan fondos suficientes. Si el problema persiste, te recomiendo comunicarte al 0800-777-7823 para que puedan asistirte”, especificaron.

Saldo negativo SUBE Mato 2026

Por su parte, la buena noticia para los usuarios es que el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE aumentó a $40.000. Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en colectivos con sistema de Carga a Bordo y en Terminales Automáticas.

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde mayo 2026

Colectivos en CABA

0–3 km: $753,74

3–6 km: $837,52

6–12 km: $902,04

12–27 km: $966,61

Colectivos en PBA: