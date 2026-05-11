El gobernador de Salta reclamó por el suministro de gas en el norte: "No podemos ser argentinos de segunda"

Gustavo Sáenz, utilizó sus redes sociales para hacer visible la incertidumbre que viven las provincias del Norte ante la llegada del invierno por las restricciones energéticas de gas.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , reclamó "previsibilidad, respuestas definitivas y un trato justo" en relación al suministro de gas durante el invierno para las provincias del norte. "Lo que estamos pidiendo no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a toda nuestra gente y a todos los argentinos", definió en un video publicado en X.

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"No podemos seguir siendo argentinos de segunda", apuntó el mandatario provincial este lunes y sentenció: " Voy a seguir gestionando y reclamando donde haga falta para que tengamos lo que nos corresponde ". Sin embargo, no mencionó al Gobierno, al presidente Javier Milei ni a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti .

Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento.… pic.twitter.com/atZcBAqUwL

Sáenz advirtió que, como cada invierno, la incertidumbre afecta a familias y comercios. " No podemos aceptar que hoy día tengamos que estar mendigando lo que durante décadas los salteños aportamos al país ", lamentó el ex intendente de Salta capital y remarcó que "el norte argentino merece el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier otra región del país".

El gobernador es cercano a Milei, lo acompañó a la Argentina Week en Estados Unidos junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Javier Milei gobernadores Argentina Week Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Javier Milei, Karina Milei, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo (izq a der) en la Argentina Week. Imagen optimizada con IA

A qué se debe la preocupación por el gas en el norte del país

La preocupación entre los representantes de la industria en Salta y Tucumán se debe a tres motivos, según Ámbito: el agotamiento de la Cuenca Noroeste, los retrasos en la finalización de la Reversión del Gasoducto Norte y la Resolución Nº 66/2026 de la Secretaría de Energía, que reconfigura el sistema de transporte y reduce drásticamente la provisión de gas para las industrias de la región.

Según el texto, la cuenca del norte está en "franca decadencia, aportando apenas un 20% de su capacidad histórica". La resolución deja sin efecto el Programa "Transport.Ar Producción Nacional" que fue creado en 2022 y rescinde contratos de transporte sobre el Gasoducto Perito Pascasio Moreno (GPM), antes denominado Néstor Kirchner, buscando optimizar el sistema para los nuevos flujos predominantemente sur-norte.

Sin embargo, para las industrias del NOA esta reconfiguración se traduce en una reducción concreta: la Unión Industrial de Tucumán (UIT) denunció que la capacidad de transporte firme pasará de 4,99 MMm³/d desde el norte a 3,22 MMm³/d desde Neuquén, lo que implicó una merma de 1,77 MMm³/d (-35%), a partir del 1º de mayo de 2026.