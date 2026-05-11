¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar El actor negó los rumores de separación y aclaró quiénes son los niños que despertaron una fuerte polémica en el país vecino. Por + Seguir en







El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado. Redes sociales

Benjamín Vicuña desmintió los rumores de crisis con Anita Espasandín y aseguró que la relación atraviesa un buen momento.

El actor chileno se mostró sorprendido por las versiones de separación y afirmó: “No, no sé de dónde salió”.

Vicuña atraviesa un gran presente profesional con el estreno de Secreto en la montaña y el éxito de El resto bien.

Además, destacó que el vínculo con su pareja se fortaleció a partir del acompañamiento mutuo y la integración familiar. En medio de un gran presente profesional, impulsado por el estreno de la obra Secreto en la montaña y el éxito de la serie El resto bien, Benjamín Vicuña salió al cruce de los rumores que apuntaban a una supuesta crisis con su pareja, Anita Espasandín. El actor chileno decidió aclarar públicamente su situación sentimental luego de que distintas versiones instalaran la idea de un distanciamiento en su relación.

Lejos de confirmar una separación, Vicuña aseguró que las especulaciones lo tomaron por sorpresa y negó cualquier tipo de conflicto. Consultado sobre una posible crisis de pareja, respondió de manera contundente: “No, no sé de dónde salió”, buscando frenar las versiones que circularon en los últimos días sobre su vida privada.

Benjamín Vicuña El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado. Redes sociales

Además, el actor remarcó que atraviesa un momento de estabilidad junto a Espasandín y destacó el fortalecimiento del vínculo familiar. Según explicó, ambos se encuentran acompañándose mutuamente y construyendo una relación cada vez más sólida, integrada también por sus hijos y las dinámicas cotidianas que comparten.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su supuesta crisis de pareja Frente a los rumores que hablaban de una supuesta crisis sentimental, Benjamín Vicuña decidió aclarar públicamente su situación amorosa y desmintió cualquier tipo de distanciamiento con Anita Espasandín. El actor chileno, que atraviesa un gran presente laboral gracias a sus recientes proyectos actorales, se mostró sorprendido por las versiones que comenzaron a circular sobre una posible separación y aseguró que no tienen relación con la realidad que vive actualmente.