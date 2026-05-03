Colectivos desaparecidos: las líneas que ya no circulan por Buenos Aires

Algunos son recordados con nostalgia, mientras que otros cayeron en el olvido. Recorridos absorbidos y ramalizados, en el mejor de los casos, y un puñado que nunca se retomó. Un repaso por parte de los bondis que ya no se ven por la Ciudad y el conurbano.

La línea 36 dejó de funcionar en 2019 y se fusionó con la 141 bajo el número 145.

El comienzo de mayo está atravesado por la buena noticia del regreso de la línea 148 , que había cerrado un mes atrás, causando trastornos a los vecinos de varios municipios del sur del conurbano. Sin embargo, no siempre tenemos ese desenlace: varias líneas de colectivo se han ido para nunca más volver, aunque a veces sus recorridos fueron absorbidos por otras .

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Los números actuales de líneas datan de enero de 1969, cuando se dio organización a la caótica situación previa, con números repetidos que se prestaban a confusión de los usuarios. Fue entonces que se dio la numeración del 1 al 199 a las líneas recorridos entre CABA (algunas que circulan solo allí) y Provincia bajo jurisdicción nacional (que pasó a porteña para 31 líneas en 2024); del 200 al 499 a los que solo circulan en Provincia , bajo administración bonaerense; y por encima del 500 están en la órbita municipal.

Una de las primeras líneas en desaparecer, a comienzos de la década del 70, fue la 35, que iba de Retiro a Lanús operada por Transportes 4 De Septiembre, la misma empresa que hoy maneja la línea 37. Lo mismo pasó con el 14 (Constitución-Chacarita) y el 16 (Retiro-Pompeya) , caducados en 1970. Más tarde, hacia fines del decenio, se perdió la 27, que unía Gerli con Núñez , con un recorrido similar al actual 37 aunque extendido.

Para la misma época, las líneas 30 y 31 , de la empresa Transportes Saavedra, también fueron eliminadas. La 30 conectaba Constitución con Puente Saavedra, mientras que la 31 iba de San Telmo a Puente Saavedra . Este último número fue luego reasignado.

El primer número que falta en las listas es el 3. Funcionó hasta 1986 uniendo Constitución con el Cementerio de Lanús , y luego se convirtió en ramal de la línea 100, con cabeceras extendidas en ambos lados.

En 1991, la línea 11, que iba desde el Hospital Presidente Perón de Sarandí hasta Liniers (y que supo tener un ramal entre Pompeya y Laferrere, luego absorbido por la 86), dejó de existir, luego de varios años de un servicio deficiente con mala frecuencia.

Línea 3 Plaza Constitución Cementerio Lanús colectivo transporte público bondi El 3 se convirtió en ramal del 100. Vías y Buses

Otra gran pérdida fue la línea 52, La Lujanera, caída en 2003 tras décadas de unir Luján con distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2007 el recorrido volvió bajo el número 57, aunque ya no por Rivadavia sino por autopista. Por su parte, el 142 iba desde la Aduana hasta Constituyentes y General Paz, funcionando a veces como ramal de la 140, hasta que dejó de prestar servicio también en 2003.

Un clásico perdido en los últimos años fue el 36, que conectó Plaza Italia con Villa Celina hasta 2019, cuando se fusionó con la también extinta 141 para resurgir como 145. En 2023, la antigua línea 5 que unía Retiro con el Barrio Piedrabuena se convirtió en ramal del 8.

Además, desde la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de 31 líneas con recorridos solo en suelo porteño, cuatro de ellas desaparecieron: 6, 23, 90 y 99.

Línea 52 lujanera colectivo transporte público bondi La histórica Lujanera, clásico del oeste. Colectibondi

La línea 6 pasó a ser un ramal de la 50 en abril de 2025, con un ligero cambio en su trayecto: ya no llega a Retiro, sino que termina en Correo Central (ex-CCK, hoy Palacio Libertad), partiendo desde la terminal Dellepiane, en Flores.

Pocos meses más tarde, en septiembre, la línea 90, operada por Nueva Metropol, fue absorbida por la 151. Dejó de pasar por Villa Devoto para unir Saavedra con Constitución y el Barrio 21-24.

Algo similar ocurrió en noviembre con el 23, que dejó de existir y se convirtió en el ramal B del 115. Ya no llega a Retiro y conecta Once con el Barrio Olímpico de Villa Soldati.

En febrero de 2026, la línea 99 siguió el mismo destino, absorbida por la 106, con un servicio extendido desde Puerto Madero hasta Liniers.