Derrumbe en Caballito: vecinos reclaman poder retirar sus pertenencias y una solución habitacional

En tanto, fuentes del Ministerio Publico Fiscal informaron a Télam que la constructora a cargo de la demolición de la clínica lindera a las viviendas y de la excavación realizada para la construcción de un edificio con dos subsuelos de estacionamiento se encuentra a cargo de Qubo Proyectos y Negocios.

Desde el trágico hecho, el sitio web de la constructora no se encuentra activo aunque mencionan, entre otras, la obra proyectada sobre la avenida Pedro Goyena 551, contigua a la propiedad horizontal de más de 70 años.

En tanto, distintas familias acompañaron este miércoles por la mañana a Milanese junto a sus hijos e hijas para reclamar por el ingreso a sus viviendas que no se derrumbaron y solicitaron una solución habitacional.

Vecinos afectados por el derrumbe en Caballito Télam

"La excavación era para hacer dos subsuelos de cocheras y no hubo ningún apuntalamiento, le mostramos al constructor cómo se empezó a desmoronar el pasillo y cómo se estaban separando las juntas de las baldosas pero nos dijeron que no nos preocupáramos, que no era peligroso, que se iban a ocupar de apuntalar e iban a hacer arreglos cuando terminara la excavación", relató Milanese.

La propietaria informó que había realizado denuncias previas a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mientras analizaban realizar una demanda conjunta con el resto de los vecinos.

Otro vecino reclamó a los gritos que "algún político presente la billetera para asegurarnos a cada familia una vivienda sobre Pedro Goyena con cuatro habitaciones, porque esto no se soluciona mañana y tenemos que gastar en comida, alquiler y tenemos chicos que empiezan las clases".

"Necesitamos ingresar a nuestras viviendas por nuestras pertenencias, la de adelante es la que tiene peligro de derrumbe. No trabajaron en todo el fin de semana largo y hoy tampoco, estamos en la calle, sin ropa, sin plata, sin comida", agregó.

En ese mismo sentido, sostuvo: "Nos ofrecieron hacinarnos en un hotel la primera noche, porque somos 14 familias de cuatro personas, pero no podemos vivir ahí indefinidamente, esto no se soluciona mañana porque no hay agua, no hay luz, ni gas y yo tengo dos nenes que empiezan la escuela el 26 de febrero".

En tanto, el oficial de Guardia de Auxilio, Walter Gómez Diz, explicó que deben aguardar a la constructora de la obra para que presente el plan de obra. "La segunda parte es un trabajo sobre un volumen que está en el aire, hay que demolerlo y tiene peligro de derrumbe porque no está sostenido con nada", indicó.