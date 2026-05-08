Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en mayo 2026 y cómo chequear si tenés una

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Las infracciones viales mantienen valores y duras sanciones económicas. Pueden consultarse online por patente o DNI.

Se mantiene el valor de marzo de la Unidad Fija (UF) que ajusta el monto de las infracciones viales.

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires mantienen en mayo de 2026 el mismo valor de la Unidad Fija (UF) establecido en marzo. Este sistema es el utilizado por el Gobierno porteño, mediante el cual se toma como referencia el precio del litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA) para actualizar las infracciones viales. Actualmente, cada UF tiene un valor de $949,99 y así quedará vigente vigente hasta el 2 de septiembre de 2026 .

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Con el último ajuste, las sanciones más graves pueden alcanzar cifras cercanas a los $4.000.000 , especialmente en casos de exceso extremo de velocidad .

Se puede consultar vía web el estado de las multas.

Se puede consultar vía web el estado de las multas.

Estos son los montos actualizados de algunas de las infracciones más comunes en la Ciudad de Buenos Aires:

La infracción más costosa corresponde a los excesos de velocidad extremos, que pueden rozar los $3.800.000 .

Cómo chequear si tengo infracciones de tránsito en CABA

Los conductores pueden consultar si poseen multas pendientes a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad.

Paso a paso para verificar infracciones

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Elegir la búsqueda por: Patente DNI

Completar el captcha “ No soy un robot ”.

”. El sistema mostrará: el detalle de las multas, el monto total adeudado, y la cantidad de puntos disponibles en el scoring.



En caso de no registrar deudas, se puede descargar el libre deuda de manera inmediata.

MULTAS VIALES TRANSITO INFRACCIONES CABA Las multas pueden ser abonadas de múltiples formas.

Cuáles son las formas de pago de las multas de tránsito en CABA

El sistema permite pagar las infracciones mediante pago voluntario o luego de la intervención de un controlador.

Pago voluntario

La acreditación suele ser inmediata.

Medios habilitados

En efectivo

Pago Fácil

Rapipago

Banco Ciudad

Banco Provincia

Canales electrónicos

Mercado Pago

Pago Mis Cuentas

Bapro Pagos

Provincia Net

Página web oficial

Terminales automáticas en sedes comunales y DGAI

Pago luego de intervención de un controlador: