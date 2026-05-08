Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en mayo 2026 y cómo chequear si tenés una

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires mantienen en mayo de 2026 el mismo valor de la Unidad Fija (UF) establecido en marzo. Este sistema es el utilizado por el Gobierno porteño, mediante el cual se toma como referencia el precio del litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA) para actualizar las infracciones viales. Actualmente, cada UF tiene un valor de $949,99 y así quedará vigente vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.
Con el último ajuste, las sanciones más graves pueden alcanzar cifras cercanas a los $4.000.000, especialmente en casos de exceso extremo de velocidad.
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Se puede consultar vía web el estado de las multas.
Se puede consultar vía web el estado de las multas.
Valores de las multas en CABA en mayo 2026
Estos son los montos actualizados de algunas de las infracciones más comunes en la Ciudad de Buenos Aires:
- Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30
- No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999
- Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999
- Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998
- Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $189.998
- Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985
- Estacionar en espacios reservados o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $284.997
- Superar los 140 km/h (400 a 4.000 UF): entre $379.996 y $3.799.960
La infracción más costosa corresponde a los excesos de velocidad extremos, que pueden rozar los $3.800.000.
Cómo chequear si tengo infracciones de tránsito en CABA
Los conductores pueden consultar si poseen multas pendientes a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad.
Paso a paso para verificar infracciones
- Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Elegir la búsqueda por:
- Completar el captcha “No soy un robot”.
- El sistema mostrará:
- el detalle de las multas,
- el monto total adeudado,
- y la cantidad de puntos disponibles en el scoring.
En caso de no registrar deudas, se puede descargar el libre deuda de manera inmediata.
MULTAS VIALES TRANSITO INFRACCIONES CABA
Las multas pueden ser abonadas de múltiples formas.
Cuáles son las formas de pago de las multas de tránsito en CABA
El sistema permite pagar las infracciones mediante pago voluntario o luego de la intervención de un controlador.
Pago voluntario
La acreditación suele ser inmediata.
Medios habilitados
En efectivo
- Pago Fácil
- Rapipago
- Banco Ciudad
- Banco Provincia
Canales electrónicos
- Mercado Pago
- Pago Mis Cuentas
- Bapro Pagos
- Provincia Net
- Página web oficial
- Terminales automáticas en sedes comunales y DGAI
Pago luego de intervención de un controlador:
- En efectivo: acreditación en 48 horas.
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Cabal y American Express): acreditación inmediata.
- Web oficial: hasta 24 horas.
- Mercado Pago: hasta 48 horas.