La inflación en CABA fue de 2,5% en abril y acumula 11,6% en lo que va de 2026 Los aumentos estuvieron traccionados por Transporte y Salud. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) tuvo una desaceleración intermensual por primera vez desde octubre. Por + Seguir en







La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, con una desaceleración respecto al 3% de marzo. NA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) tuvo una variación de 2,5% en abril, traccionada por Transporte y Salud. Por primera vez en seis meses, la inflación porteña tuvo una desaceleración intermensual, tras haber registrado 3% en marzo. En lo que va del año, acumula 11,6%.

La cifra fue publicada este lunes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), mientras se aguarda por el dato a nivel nacional. La variación interanual en la inflación porteña se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como Transporte, Salud, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes, "en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General".

Inflación en CABA: los rubros que más subieron Respecto al rubro Transporte, el incremento fue "resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano". La suba mensual fue de 5,4%.

Por su parte, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas trepó un 2,2%, impulsada por alquileres y gastos comunes, aunque la caída en las tarifas de gas natural por red ayudó a "quitarle presión a esta división".