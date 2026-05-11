11 de mayo de 2026 Inicio
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La inflación en CABA fue de 2,5% en abril y acumula 11,6% en lo que va de 2026

Los aumentos estuvieron traccionados por Transporte y Salud. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) tuvo una desaceleración intermensual por primera vez desde octubre.

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, con una desaceleración respecto al 3% de marzo.

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El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) tuvo una variación de 2,5% en abril, traccionada por Transporte y Salud. Por primera vez en seis meses, la inflación porteña tuvo una desaceleración intermensual, tras haber registrado 3% en marzo. En lo que va del año, acumula 11,6%.

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La cifra fue publicada este lunes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), mientras se aguarda por el dato a nivel nacional. La variación interanual en la inflación porteña se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como Transporte, Salud, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes, "en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General".

Inflación en CABA: los rubros que más subieron

Respecto al rubro Transporte, el incremento fue "resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano". La suba mensual fue de 5,4%.

Por su parte, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas trepó un 2,2%, impulsada por alquileres y gastos comunes, aunque la caída en las tarifas de gas natural por red ayudó a "quitarle presión a esta división".

En cuanto a los Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,4%. El informe detalla que "el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)". Estas alzas fueron compensadas en parte por la baja del 4,3% registrada en los precios de las frutas.

Finalmente, los precios Regulados aumentaron un 3,3%, afectados por combustibles y las cuotas de medicina prepaga. La agrupación Resto IPCBA, utilizada como indicador de la inflación núcleo, promedió un incremento del 2,3%. Tanto los bienes como los servicios registraron una variación idéntica del 2,5% durante el periodo.

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