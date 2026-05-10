10 de mayo de 2026 Inicio
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Los secretos de las esquinas sin ochava en Buenos Aires: dónde están y qué historias cuentan

Hoy son una rara avis, pero supieron ser la norma unos cuantos siglos atrás. Favorecen choques y encuentros sorpresivos, y son testigos de una ciudad que, pese a los avances, se aferra a sus raíces.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
Altos de Elorriaga

Altos de Elorriaga, en Alsina y Defensa, una de las esquinas sin ochava de la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina.gob.ar

La esquina noroeste de Adolfo Alsina y Defensa, en el barrio porteño de Monserrat, es de alto peligro: oficinistas, turistas y viandantes en general están en permanente riesgo de chocar contra los que vienen del otro lado. La razón es sencilla: se trata de una esquina sin ochava, lo que dificulta la visión de lo que ocurre en la calle perpendicular. Hoy, son una rara excepción, y guardan parte de la historia de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos dos siglos (y un poco más).

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Las ochavas, también llamadas chaflán en España, son ese corte oblicuo que tienen los edificios que se encuentran en las esquinas de una cuadra, para facilitar la circulación y la visibilidad.

Fue justamente por ese motivo que Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno del gobernador Martín Rodríguez, a través del decreto "Edificios y calles de las ciudades y pueblos" del 14 de diciembre de 1821, estableció que las esquinas tuvieran ochava. Quería que la gente no se chocara en las esquinas pero, principalmente, buscaba evitar atracos sorpresivos a transeúntes, un flagelo que abundaba en aquella época.

Recordemos que en aquel momento la ciudad de Buenos Aires era capital de la provincia homónima, así que no había diferencia entre distritos. La normativa se extendió al resto de las ciudades y luego a las demás provincias.

Sin embargo, aún pueden encontrarse varias esquinas sin ochava. Algunas son construcciones previas al decreto rivadaviano, que sobrevivieron al avance de la modernidad y hoy resisten estoicas. En otros casos, son producto de demoliciones, de aperturas de calles, de ensanches y otras intervenciones que hicieron que un inmueble que antes no formaba parte de una esquina, ahora lo sea, y por eso quedó sin ochava.

Dónde están las esquinas sin ochava en Buenos Aires

Independencia y Balcarce, San Telmo

Este antiguo inmueble data de 1769, antes de la conformación del Virreinato del Río de la Plata. Fue en sus primeros años un almacén de campaña. Para 1840, tras ampliar su capacidad, fue sede del Hospital Británico. En 1848, en ese lugar se llevó a cabo la primera intervención quirúrgica mayor con anestesia en el país: el doctor John Mackenna realizó una osteoclasia de fémur utilizando éter.

En las décadas siguientes funcionó allí la Aduana General de la Nación. Durante la invasión a Paraguay (1865–1868), el inmueble fue utilizado para alojar a combatientes heridos o enfermos.

A comienzos del siglo XX, la zona se fue convirtiendo en un reducto de inmigrantes, que llegaban de todas partes del mundo para iniciar una nueva vida. Para esa época, la casa se convirtió en un bar, frecuentado por personajes bohemios y malandrines y regenteado por la rusa Paula Kravnik, a quien apodaban “La Volga”.

En 1969, el cantor Edmundo Rivero se hizo cargo del lugar y lo convirtió en un famoso local de tangos.

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Balcarce y Carlos Calvo, San Telmo

Una de las últimas sobrevivientes del temprano siglo XIX porteño. Un clásico de San Telmo presente en infinidad de fotografías de todas las épocas, incluyendo la tapa del CD ¿Te acordás... Polaco? de Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche.

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Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, Monserrat

Palacio Rams, de estilo italianizante, diseñado por el ingeniero Edward Taylor (el mismo de la Aduana Taylor) en 1860, para el comerciante catalán Esteban Rams. Es uno de los edificios de vivienda de varios pisos más antiguos de los que quedan en pie en la ciudad.

Fue sede del elitista Club del Plata, una institución social a imagen y semejanza de los clubes de caballeros británicos. Como cuenta la Inmobiliaria Vinelli en su sitio web, este club competía con el más famoso Club del Progreso, aún existente, integrado por Luis Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Federico Pinedo (bisabuelo del que fuera presidente por unas horas) y otros miembros de la clase alta porteña.

Dado que el Club del Progreso tenía su sede en Perú e Yrigoyen, en un edificio muy similar también diseñado por Taylor, el Club del Plata se instaló en el Palacio Rams, a una cuadra de distancia, como parte de esta competencia.

Con la apertura de la coqueta Avenida de Mayo en 1894, ambos clubes se mudaron a edificios ubicados allí. Desde 1925 el Palacio Rams alberga a la inmobiliaria, que todavía sigue en el lugar.

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    Salta e Independencia & Salta y Estados Unidos, Constitución

    Es un convento, la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola, construido entre 1795 y 1810. Fue fundada por María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada por el papa Francisco en 2024. Está protegido desde 2010. En su parte de atrás, forma otra esquina sin ochava, en Salta y Estados Unidos.

    Por aquí pasaron grandes protagonistas de nuestra historia decimonónica. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre, entre otros, hicieron en este lugar sus ejercicios ignacianos.

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    San Juan y Salta, Constitución

    Otra doble falta de ochava. La casa de la esquina sudoeste (foto de la izquierda) está en un lote ínfimo, tal vez hijo del ensanche de San Juan de 1978. Por su parte, el restorán de la esquina noroeste (foto de la derecha) también parece haber sufrido alguna demolición.

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    Bolívar y Venezuela, Monserrat

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    Rivadavia y Tacuarí, Monserrat

    En este edificio de estilo italianizante, adjudicado a Taylor, funciona hoy un hotel. Pero antes estaba la Librería del Plata, propiedad de José Hernández, donde se publicó por primera vez “La Vuelta de Martín Fierro” en 1879. Otras versiones señalan como autor del diseño del edificio a Luis Obligado, padre del escritor Rafael.

    La paradoja es que se trata de un edificio sin ochava justo sobre la calle Rivadavia, quien fuera su impulsor.

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    Perú y Moreno, Monserrat

    Parte de la Manzana de las Luces. Las construcciones sobre esta esquina eran casas de alquiler, levantadas en 1782 en lo que era la antigua huerta del colegio. Luego fueron Archivo General, Tribunal de Cuentas, bibliotca pública, sucursal del Banco Provincia, Juzgado de Comercio, Concejo Deliberante, entre otras funciones.

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    Adolfo Alsina y Defensa, Monserrat

    Altos de Elorriaga, la vivienda particular de dos plantas más antigua de Buenos Aires aún en pie. Construida entre 1812 y 1820, hoy pertenece al Museo de la Ciudad.

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    Moreno y Defensa, Monserrat

    Seguimos en la zona para una doble esquina sin ochava. En la esquina sudoeste, tenemos una casa antigua que alberga a un almacén. En la esquina noreste se encuentra la parte de atrás del Convento de San Francisco de Asís, de fines del siglo XVIII.

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    Tucumán y San Martín, San Nicolás

    Construida en 1820, era una posada, una fonda con alojamiento donde la muchachada de la época se juntaba a comer, a discutir si los unitarios o los federales y, en caso de ser necesario, quedarse a dormir.

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    Defensa y Bethlem, San Telmo

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    Luján y Vieytes, Barracas

    El Puentecito, el restaurante de la ciudad que más años lleva en el mismo lugar. El edificio es de 1750. Fue posta de caballos, pulpería, taberna y, desde el 20 de noviembre de 1873, un bodegón.

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    Jujuy y Cochabamba, San Cristóbal

    Parece ser consecuencia del ensanche de la Avenida Jujuy en los ‘80.

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    Isabel La Católica y Benito Quinquela Martín, Barracas

    También, parece haber habido una demolición, quizá para la apertura de ese tramo de Quinquela Martín en 1968, a través de la Ordenanza 23.475.

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    11 de Septiembre y Echeverría, Belgrano

    Casa construida en 1856 en el entonces pueblo de Belgrano. Perteneció a Valentín Alsina, quien terminó ahí el Código Rural en 1865. Pasó a propiedad de la familia Atucha Ballester y hoy aloja a una sede de la UADE.

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    Ciudad de la Paz y Blanco Encalada, Belgrano

    Allí funcionaba un viejo almacén de barrio. En 1963, Mario Boyé y René Pontoni, dos cracks del fútbol de los ’40 y los ’50, fundaron la pizzería La Guitarrita, un clásico de la zona. Hoy, el inmueble está en peligro de demolición.

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    O'Higgins y Blanco Encalada, Belgrano

    En este inmueble de fines del siglo XIX funciona desde 1949 el Museo Casa Yrurtia. Fue comprado y refaccionado en la década de 1920 por Rogelio Yrurtia y su esposa Lía Correa Morales, que mantuvieron detalles como la falta de ochava sobre el cauce del entubado arroyo Vega, que corre bajo Blanco Encalada.

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    Sucre y Vuelta de Obligado, Belgrano

    Hoy de elegante rosa viejo, la casa, que fuera propiedad de doña Josefa Tollo, aloja al Jardín de Infantes Athos Palma.

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    Comodoro Rivadavia y Vuelta de Obligado, Núñez

    A orillas del viejo arroyo Medrano, que corre entubado debajo de la avenida, encontramos esta doble falta de ochava en las esquinas noroeste y sudeste, como consecuencia del ensanche de Comodoro Rivadavia.

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    Pedro de Mendoza y Necochea, La Boca

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    Olavarría y Necochea, La Boca

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    Avenida Colonia, Parque Patricios

    En las 7 cuadras entre su nacimiento en Caseros y su desembocadura en el Palacio Ducó, hay 6 faltas de ochava sobre la mano izquierda, por el ensanche de la avenida.

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    Trieste y Juan Antonio Boeri, Vélez Sarsfield

    En sus esquinas con Boeri y Túpac Amaru, el pasaje Trieste, existente desde 1933, no tiene ochava. En el primer caso, son tres las esquinas rectas.

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    Las Flores y Balboa, La Paternal

    Cerquita del límite de La Paternal con Chacarita y Villa Ortúzar se encuentran los pasajes Las Flores y Juan Chassaing. Tienen su origen en las casas para obreros que levantara la sociedad de seguros La Paternal (empresa que dio nacimiento al barrio) entre Avenida Del Campo y las calles Balboa, 14 de Julio y Heredia. Cortando estas manzanas aparecen ambos pasajes, que generan varias esquinas sin ochava.

    El poeta Juan Chassaing es el autor de la letra de la marcha Mi Bandera, la canción que empieza “Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó…”.

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    Carabobo y Alberdi, Flores

    Nace de una demolición por el ensanche de Alberdi en 2016. Había una casa vieja de dos pisos (que sí tenía ochava). Hoy, el lateral sobre Alberdi alberga a un impresionante mural del papa Francisco pintado por Martín Ron.

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    Boyacá y Neuquén, Flores

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    Pueyrredón y Barrientos, Recoleta

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    Luis María Campos y Ravignani, Palermo

    La casa, hoy un geriátrico, es de 1923. Seguramente su falta de ochava se deba a la apertura de ese tramo de Ravignani (entonces Arguibel) entre Luis María Campos y Santa Fe, en algún momento entre 1925 y 1928.

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    Lacroze y Triunvirato, Chacarita

    La apertura de ese tramo de Triunvirato en 2018 dejó esa esquina recta donde era playa de cargas del Urquiza.

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    Barrio Parque Olivera, Parque Avellaneda

    Barrio loteado en 1937 en las tierras que le quedaban a la familia Olivera, antigua dueña de lo que hoy es el Parque Avellaneda, entre las actuales Primera Junta, Lacarra, Monte y la Autopista Perito Moreno. En sus calles con veredas anchas y parquizadas, las ochavas suelen escasear. En el cruce de Monte y Fernández se da una cuádruple falta:

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