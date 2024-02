Cuáles fueron las últimas palabras de la mujer que falleció en el derrumbe de Caballito

Obra derrumbe Almagro Télam

Después de enterarse la noticia del fallecimiento, el hijo de Nélida habló con la prensa y brindó detalles sobre cómo pudo hablar con su madre mientras se dirigía al lugar del siniestro. "Nunca me imaginé este desenlace, se podía haber evitado. Cuando me enteré, llamé a mi mamá para ver si estaba viva. Yo venía en el auto. Del otro lado del teléfono yo escuchaba quejidos, que decía ‘por favor entren por ahí'”, expresó.

Por el derrumbe fueron asistidas once personas, entre ellas cuatro menores, y ocho obreros. El operativo de búsqueda duró por varias horas. El hijo de Nélida apuntó contra la constructora ya que está en juicio y tenía varias denuncias presentadas ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por distintas irregularidades.

“Acá en Caballito compran una casa, meten una construcción y no les importa nada. Si hubiera control, esta burrada no pasaba. Estaban socavando abajo de una vivienda. Es lógica pura”, criticó el hombre.

Quién es la mujer que murió en la vivienda que se derrumbó en Caballito

En medio de la tormenta que afectó la ciudad de Buenos Aires este jueves, el derrumbe de una vivienda en el barrio de Caballito provocó una víctima fatal. Se trata de una mujer de 75 años, que vivía en el departamento ubicado en el primer piso, que cayó, según contaron los vecinos, producto de irregularidades en una obra en construcción lindera al lugar.

El hecho ocurrió en la Avenida Pedro Goyena 551 en un complejo con distintos departamentos. Un vecino del lugar contó que la mujer fallecida vivía en el único departamento que estaba construido sobre el primer piso pegado a la obra en cuestión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1755643001978630511&partner=&hide_thread=false AHORA | Derrumbe en una obra en Caballito



Hay personas atrapadas: los bomberos realizan una intensa búsqueda sobre los escombros. pic.twitter.com/d8ClmRunI6 — C5N (@C5N) February 8, 2024

La mujer fallecida, de 75 años, se llama Nélida, hermana del dueño del inmueble, de nombre Ramón, que fue rescatado y asistido por el SAME y trasladado al Hospital Durand. La Policía no dio a conocer aún sus apellidos porque sus familiares aún no fueron notificados.

Uno de los vecinos desalojados del PH contó que la obra en construcción está en juicio y tenía varias denuncias presentadas ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por distintas irregularidades.

"Al gobierno de la ciudad permanentemente le hemos hecho denuncias. La última denuncia la hemos hecho el día viernes. Se viene trabajando en medianera hace rato, los pisos se vienen rajando, hay departamentos que tienen rajaduras. Apareció una rajadura esta mañana. Una vecina lo contó en un grupo de WhatsApp que tenemos y a los 10 minutos se derrumbó”, dijo el vecino en comunicación con C5N.