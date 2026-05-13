Día de los Museos: más de 10 opciones para visitar gratis en Buenos Aires y disfrutar de actividades en mayo 2026

Se celebrará la jornada internacional del 16 al 18 de mayo con entrada gratuita a sitios culturales, visitas guiadas, conciertos, talleres y actividades de turismo en toda la Ciudad.

El Planetario será de las principales atracciones del turismo durante el Día Internacional de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volverá a convertirse en uno de los grandes polos culturales y de turismo de América Latina con una nueva edición del Día Internacional de los Museos 2026 , una celebración global que este año se extenderá del 16 al 18 de mayo de 2026 con entrada gratuita, visitas guiadas, conciertos íntimos, talleres, proyecciones y experiencias interactivas en distintos espacios culturales porteños.

Playas, acantilados y mucha tranquilidad: así es la escapada al pueblo que soñaba ser como Mar del Plata

La iniciativa, impulsada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) , busca acercar el patrimonio histórico y artístico a nuevos públicos y transformar a los museos en verdaderos lugares de encuentro ciudadano.

Durante tres días, vecinos y turistas podrán recorrer gratis algunos de los espacios más emblemáticos de la capital argentina, desde museos históricos y galerías de arte hasta el icónico Planetario Galileo Galilei , que tendrá actividades especiales vinculadas con la astronomía y la ciencia. En esta edición, además, habrá propuestas pensadas para todas las edades, con tal de consolidar al evento como una de las actividades culturales más importantes del calendario porteño.

La celebración del Día de los Museos en la Ciudad Buenos Aires también se presenta como una gran oportunidad para explotar el turismo y como chance quienes buscan planes en barrios emblemáticos como Palermo, San Telmo, La Boca, Belgrano y Chacarita .

El Museo Histórico Cornelio de Saavedra estará abierto durante el Día de los Museos.

En estos sitios se abrirán las puertas sin costo y se ofrecerán experiencias especiales que incluirán recorridos históricos, muestras temporales, ciclos musicales, homenajes al tango y actividades educativas. Entre las propuestas más esperadas se suman las funciones especiales del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y los recorridos patrimoniales del Museo Histórico Cornelio de Saavedra .

Cómo se celebra el Día de los Museos en Buenos Aires

El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo desde 1946 y reúne a miles de instituciones culturales de todo el mundo bajo una misma premisa: acercar el patrimonio histórico y artístico a la comunidad mediante actividades abiertas y participativas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la edición 2026 se desarrollará entre el sábado 16 y el lunes 18 de mayo con entrada gratuita en más de 10 museos y espacios culturales distribuidos en distintos barrios porteños. Durante esas jornadas habrá visitas guiadas, talleres interactivos, conciertos, ciclos de cine, recorridos barriales, experiencias teatrales, muestras temporales y actividades de turismo y astronómicas.

El objetivo principal es transformar a los museos en espacios vivos, accesibles y participativos, promoviendo el encuentro entre vecinos, turistas, artistas y especialistas. Así es como la programación también incluye propuestas educativas para chicos y familias, consolidando al evento como una experiencia cultural integral.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken caba Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, otras de las opciones en el Día de los Museos.

Museos de Buenos Aires que se suman a la celebración

Más de 10 espacios culturales participarán este año de la programación especial organizada por la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el Día Internacional de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los visitantes podrán recorrer museos históricos, galerías de arte contemporáneo, espacios dedicados al cine, al tango y hasta propuestas vinculadas con el turismo, la astronomía y la ciencia.

Museo Histórico Cornelio de Saavedra — Crisólogo Larralde 6309

— Crisólogo Larralde 6309 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco — Suipacha 1422

— Suipacha 1422 Palacio Noel — Suipacha 1422

— Suipacha 1422 Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori — Av. Infanta Isabel 555

— Av. Infanta Isabel 555 Museo de Arte Español Enrique Larreta — Av. Juramento 2291

— Av. Juramento 2291 Museo de la Ciudad — Defensa 187

— Defensa 187 Museo Perlotti — Pujol 644

— Pujol 644 Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken — Agustín R. Caffarena 51

— Agustín R. Caffarena 51 Museo Benito Quinquela Martín — Av. Don Pedro de Mendoza 1835

— Av. Don Pedro de Mendoza 1835 Museo Moderno — Av. San Juan 350

— Av. San Juan 350 Planetario Galileo Galilei — Av. Sarmiento s/n

— Av. Sarmiento s/n Museo Casa Carlos Gardel — Jean Jaurès 735

Cada uno de estos espacios ofrecerá actividades especiales vinculadas con su identidad cultural y temática específica. Desde exposiciones de arte textil hasta homenajes al tango, pasando por experiencias astronómicas y recorridos históricos, la programación busca atraer tanto a especialistas como a quienes visitan un museo por primera vez.

Museo Perlotti caba SaveClip.App_556768645_18285047671285386_5238168014167823290_n Habrá conciertos en el Museo Perlotti.

Actividades por el Día de los Museos en Buenos Aires

La agenda en la Ciudad de Buenos Aires incluirá conciertos íntimos, recorridos históricos, talleres participativos, visitas de turismo y astronómicas y funciones especiales de cine. También habrá actividades inmersivas y exposiciones temporales en varios de los espacios participantes. A la vez que, entre las propuestas más esperadas, aparecen las funciones especiales del Museo del Cine.

Sábado 16 de mayo

Museo Saavedra Visitas guiadas sobre historia argentina — 12 hs

Museo Larreta Experiencia teatralizada inmersiva — 16 hs

Museo Perlotti Conciertos íntimos — 16 hs

Museo del Cine Proyección de Le Parc: lo probable y lo posible — 16 hs

Museo Quinquela Martín Taller de oficios portuarios y recorrido guiado — 11:30 hs

Planetario Galileo Galilei Recorridos astronómicos — 11 hs, 14 hs y 16:30 hs



Domingo 17 de mayo

Palacio Noel Ciclo musical — 17 hs

Museo Sívori “Cita con artistas” — 17 hs

Museo Casa Carlos Gardel Música tanguera en vivo — 18 hs

Museo del Cine Funciones especiales — 16 hs y 18 hs



Museo Casa Carlos Gardel caba Habrá música en vivo en el Museo Casa Carlos Gardel.

Lunes 18 de mayo

Museo Fernández Blanco Visitas guiadas especiales

Palacio Noel Recorridos patrimoniales

Museo Larreta Actividades culturales y visitas guiadas

Museo del Cine Funciones y recorridos temáticos

Casa Carlos Gardel “Tesoros del Zorzal” — 14 hs

Planetario Galileo Galilei Recorridos estelares gratuitos



Además de las actividades especiales, varios museos presentarán exposiciones temporales gratuitas como “Lo arcaico por venir” en el Museo Perlotti, el “29° Salón Bienal de Arte Textil” en el Museo Sívori y nuevas exhibiciones en el Museo Moderno. En tanto que la Casa Carlos Gardel también tendrá homenajes dedicados a Ignacio Corsini.