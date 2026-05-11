Atención, conductores: dónde habrá cortes en Buenos Aires por la Marcha Federal Universitaria el martes 12 de mayo

La movilización en defensa de la educación pública generará restricciones en el centro porteño desde el mediodía y hasta bien entrada la tarde.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tendrá complicaciones importantes este martes 12 de mayo a causa de la Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional convocada en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las principales afectaciones se concentrarán en el centro porteño, donde miles de personas llegarán desde distintos puntos de la ciudad hacia el eje Congreso-Plaza de Mayo , principalmente la Avenida de Mayo y las cuadras aledañas.

Los cortes comenzarán a sentirse con fuerza a partir del mediodía, cuando arranquen las concentraciones en los distintos puntos de encuentro. La tarde será el momento más crítico para quienes necesiten circular por la zona céntrica, especialmente en la franja horaria del regreso al trabajo, entre las 14 y las 20 horas. Recién hacia las 19 se espera que empiece la liberación gradual de los carriles.

Quienes deban moverse por el centro porteño durante la mañana aún podrán hacerlo con relativa normalidad, ya que las complicaciones más importantes están previstas para la segunda mitad del día. La recomendación general de las autoridades de tránsito es planificar rutas alternativas con anticipación y mantenerse actualizado en tiempo real sobre el avance de la movilización, dado que los puntos bloqueados pueden variar a medida que avance la jornada.

Las mayores restricciones se concentrarán en el eje que une el Congreso Nacional con la Plaza de Mayo. Las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia y la Avenida de Mayo son las arterias donde se espera el mayor flujo de manifestantes , con cortes totales previstos durante las horas pico. También se anticipan interrupciones en intersecciones clave como Callao y Bartolomé Mitre, y en el área de Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina.

El transporte público también sufrirá alteraciones. La Línea A del subte podría ver afectadas las estaciones Congreso y Sáenz Peña según cómo evolucione la jornada, mientras que numerosas líneas de colectivos que circulan habitualmente por Rivadavia y Callao deberán modificar sus recorridos al no poder usar sus carriles exclusivos. Para quienes lleguen desde el conurbano, las demoras en la entrada y salida del centro serán inevitables durante las horas de mayor concentración.

Como opciones alternativas se mencionan la Avenida 9 de Julio y el Paseo Colón, aunque ambas podrían registrar mayor carga vehicular de lo habitual como consecuencia del desvío de tránsito. Además de los focos principales, se esperan columnas movilizándose desde las sedes de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de las Artes, sumando puntos de conflicto adicionales en el recorrido hacia el acto central.

Tránsito buenos Aires (2)

Quiénes participarán de la Marcha Federal Universitaria

La convocatoria es encabezada por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el respaldo unánime de los rectores de las universidades nacionales. Estudiantes, docentes, nodocentes y representantes del sistema científico nacional marcharán bajo la consigna de defender la educación pública, con columnas confirmadas de instituciones como la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de las Artes, entre otras.

En el plano gremial, se sumarán organizaciones de peso como la CGT, las dos CTA y federaciones docentes como CONADU, FEDUN y FAGDUT, que concentrarán en sectores como Diagonal Sur y Bolívar antes de unirse a la movilización general. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fueron contundentes al fijar la postura: "No marchamos solo por un presupuesto, marchamos por los sueños de miles de estudiantes, por la trayectoria de nuestros maestros y maestras y por la ciencia que nos hace soberanos".

La Universidad Nacional de Quilmes también fue directa respecto del reclamo central: "La Ley de Financiamiento Universitario existe, pero el Gobierno nacional no la cumple", y por eso convocó a participar desde temprano. A la comunidad educativa se suman movimientos sociales, jubilados y figuras del mundo cultural, que expresaron su apoyo a través de videos y comunicados, aumentando el carácter amplio y diverso de la jornada.