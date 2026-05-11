Canasta de consumo: una familia necesita más de $2.300.000 para ser de clase media en CABA El último informe de IDECBA determinó que una familia tipo propietaria de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43 para ser considerada parte del "Sector medio" en abril. Por + Seguir en







Una familia de clase media necesitó más de $2.000.000 para permanecer en el "sector medio", sin contar alquiler. Imagen optimizada con IA. La línea de pobreza es de $1.513.033,22 para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, sin contar alquiler.

Una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda necesitó entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43 en abril para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según publicó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) tras informar la inflación del mismo mes.

Se toma de referencia un grupo familiar compuesto por un hombre y una mujer de 35 años económicamente activos con dos hijos varones de 9 y 6 años. Para este tipo de familias, la Canasta Total (CT) fue de $1.907.612 y la Canasta Alimentaria alcanzó los $895.246. El número del sector medio sector medio surge de multiplicar la CT por 1,25 y el techo se fija al multiplicar la cifra por cuatro.

La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%, ya que en abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530. Esa suba quedó por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses, que acumula 32,4%.

IDECBA abril 2026 Informe "Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires" de abril de 2026. IDECBA Para no ser pobre, este grupo familiar necesitó $1.513.033 y para no ser indigente, $821.208. Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables, y entre $1.907.612 y $2.384.515 se encuentra el sector medio frágil.