11 de mayo de 2026 Inicio
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Canasta de consumo: una familia necesita más de $2.300.000 para ser de clase media en CABA

El último informe de IDECBA determinó que una familia tipo propietaria de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43 para ser considerada parte del "Sector medio" en abril.

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Una familia de clase media necesitó más de $2.000.000 para permanecer en el sector medio

Una familia de clase media necesitó más de $2.000.000 para permanecer en el "sector medio", sin contar alquiler.

Imagen optimizada con IA.
La línea de pobreza es de $1.513.033

La línea de pobreza es de $1.513.033,22 para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, sin contar alquiler.

Una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda necesitó entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43 en abril para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según publicó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) tras informar la inflación del mismo mes.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, con una desaceleración respecto al 3% de marzo.
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Se toma de referencia un grupo familiar compuesto por un hombre y una mujer de 35 años económicamente activos con dos hijos varones de 9 y 6 años. Para este tipo de familias, la Canasta Total (CT) fue de $1.907.612 y la Canasta Alimentaria alcanzó los $895.246. El número del sector medio sector medio surge de multiplicar la CT por 1,25 y el techo se fija al multiplicar la cifra por cuatro.

La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%, ya que en abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530. Esa suba quedó por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses, que acumula 32,4%.

IDECBA abril 2026
Informe

Informe "Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires" de abril de 2026.

Para no ser pobre, este grupo familiar necesitó $1.513.033 y para no ser indigente, $821.208. Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables, y entre $1.907.612 y $2.384.515 se encuentra el sector medio frágil.

¿Qué pasa con las familias que alquilan?

El IDECBA solo facilita dos grupos familiares casi iguales para comparar qué sucede con quienes tienen que pagar el alquiler. La CT para una pareja de hombre y mujer propietaria y sin hijos alcanzó $1.119.181 en abril. Para el mismo periodo, una pareja de hombre y mujer que alquila y sin hijos necesitó $1.412.760 para cubrir la CT.

Para que la pareja propietaria y sin hijos alcance la clase media necesitaría ingresos entre $1.398.976,25 y $4.476.724. Mientras que la pareja que alquila y no tiene hijos pasaría a ser de clase media si lograra ingresos por $1.765.950, como mínimo, y $5.651.040, como máximo.

Grupos familiares IDECBA abril 2026

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