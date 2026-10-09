10 de octubre de 2026 Inicio
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Denuncian un nuevo ataque a balazos contra formaciones del tren San Martín

El episodio ocurrió cerca de la estación Sol y Verde, en José C. Paz. Aunque los proyectiles no alcanzaron los coches, Trenes Argentinos restringió el trayecto entre Retiro y esa localidad y reclamó más custodia en el sector. En septiembre y agosto hubo episodios similares.

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Trenes Argentinos comunicó la restricción del servicio de uno de los ramales de la línea San Martín tras un ataque a balazos. 

Trenes Argentinos comunicó la restricción del servicio de uno de los ramales de la línea San Martín tras un ataque a balazos. 

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El servicio del tren San Martín quedó limitado este viernes en José C. Paz luego de un ataque a balazos cerca de la estación Sol y Verde, en las inmediaciones del Arroyo Pinazo; Trenes Argentinos informó mediante un comunicado lo sucedido y tomó la medida de acortar las distancias para proteger a pasajeros y trabajadores, aunque los proyectiles no alcanzaron la formación.

Todos los ramales del Tren Sarmiento no funcionarán del 10 al 13 de octubre por obras.
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La restricción abarcó los servicios entre Retiro y José C. Paz, sin completar el trayecto hasta Pilar o Dr. Cabred. La modificación respondió al riesgo en el sector donde ocurrió el hecho y alteró el esquema habitual para quienes usan esa parte del ramal durante la jornada del viernes.

El tren San Martín limitó sus servicios tras el episodio.

El tren San Martín limitó sus servicios tras el episodio.

Trenes Argentinos precisó que el nuevo hecho se registró en la misma zona que otros ataques con armas de fuego ocurridos en agosto y septiembre, cuando tres formaciones de la línea también sufrieron agresiones y daños materiales, según el comunicado que difundió la empresa tras la última situación.

Por esos episodios, la compañía presentó denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Martín. Las actuaciones quedaron encuadradas como "homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública", y la empresa reclamó el cese de las agresiones y medidas urgentes.

Existen antecedentes de ataques a balazos contra formaciones del tren San Martín, que sí impactaron contra las formaciones, en agosto y septiembre de este año.

Existen antecedentes de ataques a balazos contra formaciones del tren San Martín, que sí impactaron contra las formaciones, en agosto y septiembre de este año.

Además de recurrir a la Justicia, Trenes Argentinos abrió conversaciones con el municipio, las autoridades bonaerenses y la Policía Federal para pedir custodia permanente a lo largo de la traza ferroviaria y un refuerzo durante las franjas horarias consideradas de mayor riesgo en esa zona para pasajeros y trabajadores.

Tren Sarmiento: qué ramales no funcionarán durante el fin de semana largo

En paralelo, el tren Sarmiento tendrá una interrupción programada desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive, por tareas de infraestructura previstas durante el fin de semana largo. La suspensión alcanza al ramal Once-Moreno y a los servicios Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos de esa línea ferroviaria.

Según informó Trenes Argentinos, la previsión es recuperar el cronograma habitual el miércoles 14, una vez concluidas las tareas y las pruebas operativas; la empresa advirtió que las condiciones meteorológicas podrían modificar los trabajos, por lo que el regreso al servicio normal depende de que el clima permita completar las intervenciones previstas.

Entre las intervenciones figura la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema de más de 40 años que coordina operaciones en un sector clave de la red. También están previstos trabajos de mantenimiento y limpieza en los servicios Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos durante esos días.

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