El tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana de octubre: qué ramales se verán afectados El servicio se verá interrumpido desde el sábado 10 al martes 13 por las obras de renovación con intervenciones vinculadas con las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones. Por Agregar C5N en









Todos los ramales del Tren Sarmiento no funcionarán del 10 al 13 de octubre por obras.

Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana largo de octubre debido a las obras de renovación en el marco de la Emergencia Ferroviaria. ¿Cuándo retomará el servicio y qué ramales se verán afectados?

Según se detalló, se decidió la suspensión total de los servicios en todos sus ramales, es decir, de Once- Moreno; Moreno, Mercedes y Merlo- Lobos, desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive. De esta manera se espera que el vuelvan a funcionar con su cronograma habitual desde el miércoles 14 "por mayor ventana horario para el avance de Obras", indicaron.

Las obras estarán vinculadas con la renovación de las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones. Debido a la complejidad del trabajo, se necesitará cuatro días para realizar dichos reemplazos y posteriormente llevar adelante las pruebas necesarias para verificar y restablecer el servicio.

Desde Trenes Argentinos aclararon que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas "son desfavorables", por lo que el cronograma está sujeto a las condiciones meteorológicas.

Cuáles son las obras que se llevarán a cabo en el tren Sarmiento Una de las principales obras que se realizará será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria y que controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por otro lado, en el ramal Moreno-Mercedes y en el servicio Merlo-Lobos se realizarán diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza. Actualmente, el ramal Merlo-Lobos funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Las tareas previstas para estos días incluyen: Mejoramiento del paso a nivel Goya

Obras civiles en el andén central de Ciudadela

Trabajos en el sistema eléctrico de la subestación Castelar

Restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua

Desmalezado en distintos sectores

Limpieza de plataformas y zonas de vías