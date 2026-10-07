El tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana de octubre: qué ramales se verán afectados

Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana largo de octubre debido a las obras de renovación en el marco de la Emergencia Ferroviaria. ¿Cuándo retomará el servicio y qué ramales se verán afectados?
El servicio se verá interrumpido desde el sábado 10 al martes 13 por las obras de renovación con intervenciones vinculadas con las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones.
Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana largo de octubre debido a las obras de renovación en el marco de la Emergencia Ferroviaria. ¿Cuándo retomará el servicio y qué ramales se verán afectados?
Según se detalló, se decidió la suspensión total de los servicios en todos sus ramales, es decir, de Once- Moreno; Moreno, Mercedes y Merlo- Lobos, desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive. De esta manera se espera que el vuelvan a funcionar con su cronograma habitual desde el miércoles 14 "por mayor ventana horario para el avance de Obras", indicaron.
Las obras estarán vinculadas con la renovación de las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones. Debido a la complejidad del trabajo, se necesitará cuatro días para realizar dichos reemplazos y posteriormente llevar adelante las pruebas necesarias para verificar y restablecer el servicio.
Desde Trenes Argentinos aclararon que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas "son desfavorables", por lo que el cronograma está sujeto a las condiciones meteorológicas.
Una de las principales obras que se realizará será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria y que controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.
Por otro lado, en el ramal Moreno-Mercedes y en el servicio Merlo-Lobos se realizarán diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza.
Actualmente, el ramal Merlo-Lobos funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Las tareas previstas para estos días incluyen: