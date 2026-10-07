7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana de octubre: qué ramales se verán afectados

El servicio se verá interrumpido desde el sábado 10 al martes 13 por las obras de renovación con intervenciones vinculadas con las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones.

Por
Todos los ramales del Tren Sarmiento no funcionarán del 10 al 13 de octubre por obras.

Todos los ramales del Tren Sarmiento no funcionarán del 10 al 13 de octubre por obras.

Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana largo de octubre debido a las obras de renovación en el marco de la Emergencia Ferroviaria. ¿Cuándo retomará el servicio y qué ramales se verán afectados?

La medida de fuerza fue levantada.
Te puede interesar:

Paro de subtes: levantaron la medida de fuerza y la línea A circulará normalmente

Según se detalló, se decidió la suspensión total de los servicios en todos sus ramales, es decir, de Once- Moreno; Moreno, Mercedes y Merlo- Lobos, desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive. De esta manera se espera que el vuelvan a funcionar con su cronograma habitual desde el miércoles 14 "por mayor ventana horario para el avance de Obras", indicaron.

Las obras estarán vinculadas con la renovación de las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones. Debido a la complejidad del trabajo, se necesitará cuatro días para realizar dichos reemplazos y posteriormente llevar adelante las pruebas necesarias para verificar y restablecer el servicio.

Desde Trenes Argentinos aclararon que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas "son desfavorables", por lo que el cronograma está sujeto a las condiciones meteorológicas.

Cuáles son las obras que se llevarán a cabo en el tren Sarmiento

Una de las principales obras que se realizará será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria y que controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por otro lado, en el ramal Moreno-Mercedes y en el servicio Merlo-Lobos se realizarán diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza.

Actualmente, el ramal Merlo-Lobos funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Las tareas previstas para estos días incluyen:

  • Mejoramiento del paso a nivel Goya
  • Obras civiles en el andén central de Ciudadela
  • Trabajos en el sistema eléctrico de la subestación Castelar
  • Restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua
  • Desmalezado en distintos sectores
  • Limpieza de plataformas y zonas de vías

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y bancos este 12 de octubre.

Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los bancos y el transporte público

 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

Paro de subtes: la línea A no prestará servicio desde las 19 horas

¿Fin de una época?

Línea B: proponen cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas

La línea D extenderá su horario hasta la 1:30 de la madrugada.

La línea D de subte tendrá servicio extendido por la despedida de Messi: hasta qué hora funcionará

El sábado 3 y domingo 4 se llevará a cabo la 52° Peregrinación a Luján 2026.

Peregrinación a Luján: el cronograma especial en el servicio del tren Sarmiento

León XIV estará en Argentina durante noviembre.

El transporte será gratuito en Córdoba durante la visita de León XIV

Rating Cero

Una noticia sobre una nueva pérdida en el mundo del espectáculo internacional generó conmoción en la escena.

Dolor: murió un famoso actor a los 59 años tras batallar contra una peligrosa enfermedad

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

últimas noticias

Una noticia sobre una nueva pérdida en el mundo del espectáculo internacional generó conmoción en la escena.

Dolor: murió un famoso actor a los 59 años tras batallar contra una peligrosa enfermedad

Hace 6 minutos
La cifra del riesgo país se eleva.

El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Hace 14 minutos
¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 25 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 48 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 54 minutos