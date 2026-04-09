Demoras de colectivos en el AMBA: cuáles son las aplicaciones para saber cuánto tardan en llegar

La plataforma gratuita permite consultar la llegada de más de 250 líneas de colectivos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una retención de tareas que afecta la frecuencia de diversas unidades, generando que haya menos colectivos en la calle este jueves . En medio de estas demoras y ante el paro de algunas líneas, esperar para viajar sin saber cuánto falta para que llegue el transporte se vuelve una de las principales frustraciones de quienes se desplazan a diario por la ciudad.

La Secretaría de Transporte multará a las empresas de colectivos que reduzcan el servicio

Para mitigar este problema, la tecnología ofrece soluciones concretas. Actualmente, la aplicación gratuita lanzada por el Ministerio de Transporte Cuándo SUBO permite conocer en tiempo real la llegada de más de 250 líneas de colectivos , convirtiéndose en una herramienta indispensable para optimizar el tiempo en las paradas.

Esta plataforma se alimenta directamente de los validadores GPS instalados en las unidades. Es la opción más fiable para saber si el colectivo está en camino o si el servicio se encuentra interrumpido.

Dentro de la aplicación, podés seleccionar el ramal y sentido de circulación para visualizar las paradas en el mapa. Al seleccionar una, la app muestra un cronómetro con los minutos restantes .

Además, es posible configurar recordatorios para que el teléfono te avise cuando el colectivo esté cerca de tu ubicación. En días de conflicto gremial o paros parciales, la app es clave para verificar si hay unidades circulando efectivamente en el recorrido que necesitás.

Moovit

Si tu trayecto requiere combinar distintos medios, Moovit funciona como un complemento ideal. Esta plataforma no solo se limita a los colectivos, sino que integra la red de trenes y subtes.

Esta aplicación puede ser muy útil cuando el paro de una línea específica te obliga a buscar caminos alternativos. La app te indica qué otros colectivos o trenes te acercan a tu destino.

También incluye la función de "Aviso de Bajada", que te alerta mediante una notificación cuándo estás llegando a tu destino. Una ventaja es que los propios usuarios de la plataforma reportan incidentes, permitiendo saber al instante si una parada está anulada o si una línea sufrió un cambio de recorrido inesperado.