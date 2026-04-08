¿Paro de colectivos en el AMBA? Qué líneas podrían verse afectadas

Los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan con una reducción del 30% de su frecuencia en las unidades porque las empresas aseguran que “no pueden pagar los sueldos” y también se quejaron por el aumento del precio del gasoil. Ante esto, puede haber paro de colectivos en las próximas horas y habría diferentes líneas afectadas.
“Hoy las empresas de transporte no tienen para pagar el sueldo. Mañana no sé qué empresa va a trabajar, va a estar muy complicado", señaló a Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).
En una entrevista con Futurock, Pasciuto alertó a primera hora de la jornada sobre la difícil situación del transporte público en el AMBA debido a la suba en el precio de la nafta por el conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, y el desactualizado esquema de subsidios.
La Secretaría de Transporte es quien recibirá a las cámaras y se decidirá la decisión de si se acorta la frecuencia producto del aumento del gasoil en un 25% el último mes por la guerra del Medio Oriente o si se levanta todo tipo de medida de fuerza.
Los voceros de UTA aseguraron que “si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos".
La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A) son los que se adhieren a la medida y podrían parar.
Los colectivos del AMBA que podrían adherirse al paro
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