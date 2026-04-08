¿Paro de colectivos en el AMBA? Qué líneas podrían verse afectadas El servicio circula con una reducción del 30% por el aumento del gasoil y, en la previa de la reunión con el Gobierno, se especula con una posible detención total del funcionamiento del transporte. Por + Seguir en







¿Hay paro de colectivos? Redes sociales

Los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan con una reducción del 30% de su frecuencia en las unidades porque las empresas aseguran que “no pueden pagar los sueldos” y también se quejaron por el aumento del precio del gasoil. Ante esto, puede haber paro de colectivos en las próximas horas y habría diferentes líneas afectadas.

“Hoy las empresas de transporte no tienen para pagar el sueldo. Mañana no sé qué empresa va a trabajar, va a estar muy complicado", señaló a Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

En una entrevista con Futurock, Pasciuto alertó a primera hora de la jornada sobre la difícil situación del transporte público en el AMBA debido a la suba en el precio de la nafta por el conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, y el desactualizado esquema de subsidios.

La Secretaría de Transporte es quien recibirá a las cámaras y se decidirá la decisión de si se acorta la frecuencia producto del aumento del gasoil en un 25% el último mes por la guerra del Medio Oriente o si se levanta todo tipo de medida de fuerza.

Los voceros de UTA aseguraron que “si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos".