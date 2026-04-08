La UTA anunció una medida de fuerza para este jueves: cómo funcionarán los colectivos

En el marco del conflicto en el AMBA, donde se redujo la frecuencia de varios servicios, el gremio anunció una retención de tareas desde la medianoche en aquellas líneas que no hayan pagado la totalidad de los salarios.

Los trabajadores del transporte nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron una medida de fuerza en el AMBA ante el incumplimiento en el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo. Al cuarto día hábil de abril, varias empresas aún no han cancelado la totalidad de los salarios, lo que motivó la decisión de iniciar una retención de tareas desde las 00 horas del jueves 9 de abril en aquellas compañías que continúen en falta.

Este miércoles, varias empresas redujeron la frecuencia de los servicios por tercer día consecutivo, provocando malestar entre los usuarios y episodios de violencia hacia los trabajadores. Los empresarios argumentaron que no recibieron los subsidios nacionales ni provinciales , lo que impidió cumplir con las obligaciones salariales en el marco de un aumento del 25% en el precio del gasoil durante el último mes debido a la guerra en Medio Oriente.

"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes", anunció la UTA en un comunicado.

"Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que los ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", agregó el texto.

El conflicto pone en tensión la relación entre el sector empresarial, los trabajadores y el Estado, en un contexto de alta sensibilidad social por el impacto que la falta de transporte tiene en la vida cotidiana de millones de personas en el AMBA.

Por su parte, las empresas siguen esperando que el Gobierno deposite el dinero, ya que sus cuentas bancarias están vacías y no pueden pagar los sueldos. Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), señaló a C5N: "Somos los que tenemos que pagar los salarios y no los vamos a poder pagar de manera completa". Agregó que "las cuentas de las empresas están en cero", señalando que la retención de tareas depende del sindicato.

En este contexto, el gremio de trabajadores de transporte rechazó la propuesta de las empresas de que los conductores sigan manejando "sin cobrar" hasta que aparezca el dinero, y cuestionó que se les exija cumplir tareas en esas condiciones. A su vez, la conducción sindical remarcó el malestar de los trabajadores, que pasaron las Pascuas sin recursos, y pidió a las autoridades y a las patronales que actúen con responsabilidad para no poner en riesgo la paz social. También señalaron que conducir colectivos bajo tanta presión e incertidumbre es peligroso.

Los colectivos del AMBA que se adherirían a la medida de fuerza

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A) se verían afectadas por la medida, en caso de no abonar la totalidad de los salarios este miércoles.