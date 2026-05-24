Fuerte operativo de seguridad en Córdoba en la previa de la final entre River y Belgrano

Los controles se realizan en distintos accesos a la provincia. Ya ingresaron más de un centenar de micros y el objetivo es garantizar una jornada sin incidentes.

Fuerte operativo de seguridad en Córdoba para el ingreso de hinchas de River en la previa de la final ante Belgrano

Con miles de personas viajando hacia Córdoba para presenciar la final del Torneo de Primera División entre River Plate y Belgrano, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de control en los principales accesos a la provincia para ordenar el ingreso de los hinchas y evitar cualquier situación de riesgo antes del encuentro que se disputará este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con 25 mil simpatizantes por cada equipo.

Uno de los puntos centrales del operativo se instaló en el peaje de la Autopista Buenos Aires-Córdoba, ubicado a unos 60 kilómetros del estadio, donde durante la mañana se observaban cerca de dos kilómetros de fila entre colectivos y vehículos particulares con fanáticos riverplatenses. Desde ese lugar se desarrollaba un trabajo coordinado entre distintas fuerzas federales y provinciales, en un esquema que el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quintero s, definió como un procedimiento habitual cada vez que la provincia recibe público visitante.

Según explicó el funcionario en diálogo con C5N , el operativo comenzó durante la madrugada y reúne a efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Policía de Córdoba y Bomberos. El procedimiento contempla la detención de cada micro para realizar una inspección completa antes de habilitar su continuidad hacia la capital provincial.

El procedimiento incluye una revisión integral de cada unidad. Los pasajeros deben descender de los micros para ser identificados mientras personal del programa Tribuna Segura realiza verificaciones individuales para detectar personas que tengan restricciones para asistir a espectáculos deportivos.

“Lo que hacemos es bajar a todos los pasajeros. La gente de Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación controla a cada uno si hay derecho de admisión”, detalló Quinteros, quien además indicó que hasta el momento no se habían detectado impedimentos entre los hinchas inspeccionados.

La revisión también alcanza a los propios vehículos, que son sometidos a controles con perros rastreadores para realizar inspecciones más exhaustivas. “También suben perros rastreadores a los colectivos a hacer un control exhaustivo”, sostuvo el funcionario.

Una vez que finaliza el procedimiento, los micros continúan el viaje hacia la capital cordobesa bajo un esquema especial de acompañamiento policial. “Una vez que está todo ok siguen hasta el estadio encapsulados por la policía”, explicó.

El movimiento de simpatizantes fue intenso desde las primeras horas de la jornada. Según precisó Quinteros, ya habían ingresado a Córdoba 108 colectivos por el sector de Roca, mientras que en el puesto donde se realizaban los controles ya se habían inspeccionado otros 58 micros.

Pese al importante volumen de vehículos y las extensas filas que se generaron sobre la autopista, el ministro aseguró que buscan evitar demoras excesivas para los hinchas. “El operativo se hace rápido y ágil para que los hinchas puedan llegar con tiempo”, afirmó.

Además, destacó el objetivo general del despliegue de seguridad y remarcó que la prioridad es que la jornada se desarrolle sin incidentes. “Es un partido muy importante para Córdoba y para el fútbol argentino. Por eso queremos que sea una fiesta para la familia”, expresó, antes de remarcar que “es un control preventivo para que todos los que vayan a la cancha sepan que tienen que ir a disfrutar el evento en paz”.