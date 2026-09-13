Del saqueo a la "mentalidad colonial": por qué las zonceras de Arturo Jauretche siguen vigentes a 50 años de su muerte

El abogado dirigió el Banco Provincia entre 1946 y 1950 y se consagró como un pensador obsesionado con la deserción de los sectores medios en la conformación de un frente nacional. Encontró la explicación en 44 zonceras y la colonización pedagógica.

Arturo Jauretche falleció a los 72 años el 25 de mayo de 1974. No llegó a vivir la última dictadura militar argentina, pero sí las cinco anteriores que tuvieron lugar tras la aprobación de la Ley Sáenz Peña. Incluso fue encarcelado por resistir a la primera, la de 1930, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y dio inicio a la Década Infame que, a su vez, terminó con otro golpe de Estado en 1943 que dio lugar al primer gobierno del general Juan Domingo Perón.

Jauretche dirigió el Banco Provincia durante ese primer gobierno y se alejó del presidente durante el segundo. Después del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, que dejó 308 muertos y 600 heridos, y el derrocamiento de Perón, participó de la resistencia peronista desde Montevideo. Allí, en 1968, publicó Manual de zonceras argentinas.

"Consideraba central reflexionar sobre las causas por las cuales se producía la deserción de los sectores medios en la conformación de un frente nacional, cuya consecuencia era el debilitamiento y derrota de las políticas del campo nacional y popular", explican desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche en su sitio web sobre el pensador nacional que les da nombre.

El abogado había visto nacer y caer los primeros gobiernos elegidos por el pueblo que luego se estudiarían como "populistas", es decir, para el pueblo. Había visto nacer el antiperonismo y quería entenderlo. ¿De dónde salía la preferencia por Europa? ¿Por qué había tantos argentinos odiadores de Argentina? ¿Cuándo había empezado? Así que el pensador desarrolló su propia obsesión intelectual que decantó en 43 "zonceras" originadas por una: civilización o barbarie.

En su libro, Jauretche discute mano a mano con Bernardino Rivadavia, Nicolás Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi y Juan B. Justo, entre otros. De liberales a socialistas, cuestionó a todo intelectual que prefiriera a Estados Unidos y Europa por sobre Argentina. Remonta el debate y el origen del odio 200 años atrás.

El abogado planteó que equiparar Europa a la civilización y Argentina (o América) a la barbarie implica "negar América para afirmar Europa, pues una y otra son términos opuestos: cuanto más Europa más civilización; cuanto más América más barbarie; de donde resulta que progresar no es evolucionar desde la propia naturaleza de las cosas, sino derogar la naturaleza de las cosas para sustituirla".

La zoncera madre se puede identificar en declaraciones como la del exdirector de Nucleoeléctrica Argentina y exjefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, en el Latam Forum organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas. El entonces funcionario de Javier Milei intentaba convencer a extranjeros con plata de invertir en el país.

“El único problema de Argentina es que está poblada por argentinos”



Demian Reidel, asesor presidencial de Milei. pic.twitter.com/hCCy7QpLg7 — Marian Herrera (@marianherrrera) March 22, 2025

"Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas IA; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez", lamentó Reidel en inglés y entre risas.

El verdadero objetivo de las zonceras argentinas

Lo nativo, la realidad existente, aquellas características con las que ya cuenta el país son un obstáculo para la civilización, para la europeización. El objetivo de las zonceras, explica Jauretche en su libro, es lograr la autodenigración del nativo y la sensación de inferioridad frente al extranjero "civilizado". Pero, ¿por qué? ¿Para qué sería necesaria esta "colonización pedagógica"?

Argentina es tan valiosa y tan rica que no puede ser dejada en manos de argentinos. El autor señala que las primeras 29 zonceras son "preparatorias": "Están destinadas a estructurar el país como una prolongación de la metrópoli; su objeto es formar una mentalidad colonial y el objetivo de las colonias, particularmente de las semicolonias de la economía, es su aprovechamiento material. La colonización económica va acompañada de la 'colonización pedagógica'".

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El objetivo es el mismo desde hace 200 años: saquear Argentina e impedir su desarrollo económico. En el último tiempo, con consentimiento de la mayoría de la población. Entre las que denomina zonceras económicas, Jauretche incluyó el ajuste con una cita del libro Historia de la Constitución argentina.

"Llegó un momento en que todos insinuaban o aconsejaban al gobierno que suspendiese el servicio de la deuda pública, pero (Nicolás) Avellaneda se negó explicando su actitud al Congreso: 'La República puede estar dividida hondamente en partidos internos pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros'", escribió Julio B. Lafont.

Mariano Fuchila

Milei avisó, el día de su asunción, que no había "alternativa posible al ajuste" porque, entre otras cosas, "si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo". Solo omitió el adjetivo "extranjeros", pero les regaló el RIGI a los seis meses.

"La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock", había insistido el economista especializado en crecimiento con y sin dinero y concluyó: "Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes". Una vez más, la riqueza del extranjero "civilizado" (o inversor) se prioriza por sobre la de cualquier argentino.

El problema de la extensión y de las banderas de Malvinas

La segunda zoncera que plantea Jauretche fue pronunciada por Sarmiento, igual que la madre de todas: "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión". El abogado planteó que este tipo de pensamiento lleva a desprenderse fácilmente de porciones de territorio por considerarlas un inconveniente o ingobernables y lleva a la desintegración del país.

En un pie de página, el escritor usó de ejemplo la actitud del gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur en 1966, dos años antes de la publicación del libro. "La única explicación que surge de su conducta es esa desaprensión inculcada en el argentino de que nuestra reivindicación de las Malvinas es solo cosa formal, de dientes para afuera, porque se trata de un territorio más en un país al que le sobra territorio, tanto que su extensión es un mal", apuntó el pensador.

El gobierno bajó otra Bandera .

Quitaron del Patio Malvinas la bandera izada por Dardo Cabo en Puerto Stanley en 1966.

Cristina Kirchner la había colocado detrás de una vitrina el 2 de abril de 2014. pic.twitter.com/axBtQ5sBII — Fabian Waldman (@FabianWaldman) February 25, 2025

El mandatario provincial era el contraalmirante José María Guzmán y llegado el momento de la verdad histórica eligió a las autoridades británicas de las islas, el territorio que gobernada, por sobre los 18 jóvenes peronistas que ondearon siete banderas argentinas en las islas usurpadas luego de secuestrar un avión para llegar allí. En ese momento, Argentina estaba bajo la dictadura conocida como Revolución Argentina.

Una de las banderas que 17 hombres y una mujer izaron en las islas Malvinas estaba exhibida en la Casa Rosada hasta la llegada de Milei. Se encontraba en el patio Malvinas Argentinas hasta febrero de 2025, cuando el Gobierno la retiró por supuestas tareas de restauración y no se la volvió a ver. El diputado peronista Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo la restituya y vuelva a exhibirla.

Hasta la última conferencia de prensa brindada por el Presidente acerca de Malvinas, la postura oficial del Gobierno era despectiva, desde la referencia al "mapita" de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hasta la resistencia de Milei a la bandera que desplegó la Selección argentina, sin mencionar su admiración a Margaret Thatcher.

"Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego, las emociones, ok. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra", consideró Milei en Telefe y deslizó: "El gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas".